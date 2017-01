¿Cuánto ganaría la Fifa con un mundial de 48 selecciones?

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, sacó adelante su propuesta de aumentar a 48 el número de selecciones participantes para el Mundial 2026, decisión que fue tomada este martes.



El dirigente no solo le cumplió la promesa a sus electores sino que además ampliará el poder del fútbol en el mundo e incrementará el buen porcentaje los dividendos que entrarán a las arcas de la entidad que rige en fútbol en el planeta.



(En fotos: Estas son las diez mejores selecciones del mundo según la Fifa).



El nuevo presidente de la institución rectora del futbol mundial prometió en su campaña que ampliaría los cupos para el Mundial, y así lo hará realidad, una idea que empezará a tener vigencia en nueve años.



Con la aprobación de disputar un mundial con 48 equipos, contra 32 como se disputará hasta la Copa Mundo de 2022, cambiará la organización del evento que pasará a tener 16 grupos de 3 selecciones, de los cuales pasarán los dos primeros de cada llave. La segunda fase seguirá siendo de eliminatoria directa, pero comenzando desde la fase de treintaidosavos.



EN LA TV ESTÁ EL NEGOCIO Y EL DINERO



La inclusión de más selecciones aumentará en gran medida la audiencia televisiva, un mercado muy pulpo si se tiene en cuenta los millones de consumidores que aporta el continente asiático.



Si bien la Fifa admite en documentos internos que tendrá que pagar más de un billón de dólares en contribuciones a las selecciones clasificadas, más o menos, un 25 por ciento más de lo que se pagará a cada federación para el Mundial de Rusia 2018, el beneficio previsto para 8 años después ascenderá a casi 6.500 millones de dólares, una cifra histórica que no tiene reparos ante las críticas.



El alcance del Mundial de Fútbol será más global, ya que según estudios de la entidad, en diez años el 60 por ciento de la población mundial seguirá este deporte, por lo que será el número uno en todos los continentes. Esto deduce un importante aumento de audiencia, de marketing, de seguidores y de ganancias.



A la fecha ya está asegurado y resuelto el 40 por ciento de los acuerdos de televisión y se espera que con el aumento a 48 selecciones participantes, obligará a la presencia de nuevas cadenas de televisión interesadas en transmitir la Copa Mundo.



El segundo rubro más importante de ingresos para dicho Mundial de 48 selecciones serán los 1.890 millones de dólares que dejará el márketing, seguido por los más de 500 millones de dólares que se recibirán por la venta de boletas.



CAMBIO DE HORARIO



Para que toda esa ganancia económica que se percibirá a través de las transmisiones de televisión, la Fifa deberá modificar el horario de los encuentros para garantizar una mayor audiencia en los países de las selecciones que están en competencia, pese a que esto perjudicará un tanto la comodidad de los aficionados que acudan a los estadios de las respectivas sedes mundialistas, esto con el fin de ofrecer mayores oportunidades a las televidentes en horarios adecuados para todos los mercados.



El presidente de la Fifa buscó en legendarias figuras del fútbol, como Roberto Carlos o el propio Diego Armando Maradona –hasta hace unos meses duro crítico de las políticas de la Fifa-, el apoyo necesario para hacer ver a la opinión que la ampliación de equipos participantes será muy positivo.



“La idea es fantástica y genial porque ofrece la posibilidad de participar en un torneo que genera tantos sueños y alegría a selecciones que nunca han tenido la oportunidad de asistir a una Copa Mundo”, enfatizó Maradona, tras conocerse la aprobación del proyecto Infantino.



DIFERENTE CLASIFICACIÓN



Otro cambio en la organización del Mundial será la clasificación de los equipos. El mayor podría ser en América, ya que se especula que la eliminatoria podría ser conjunta entre la Conmebol y la Concacaf, para obtener una generosa cifra de 14 cupos para la fase final del torneo, con lo que casi se duplicaría los actuales (4,5 la Conmebol y 3,5 la Concacaf, es decir, 4 y repechaje y 3 y repechaje, respectivamente). África también se beneficiaría al pasar de cinco participantes a 9,5 (9 fijos y un repechaje) y Asia (8 cupos y un repechaje) para el Mundial 2026, sede que se conocerá solo hasta mayo de 2020.



Pero la Concacaf será quizá la más beneficiada, ya que al ser una de las regiones con nivel deportivo bajo, aspira a tener hasta 7 participantes, una confederación que no cuenta con ninguna de las selecciones entre las primeras 15 del mundo y solo tiene a tres entre las mejores 30 del mundo.



Dentro de las primeras observaciones que se pueden adelantar, la Fifa hace énfasis que en la actualidad, los mundiales se juegan 64 partidos, pero con el nuevo sistema aprobado se disputarán 80. Clasificarán los dos mejores equipos de cada uno de los 16 grupos de 3 para disputar un 'play-off' de 32 equipos (dieciseisavos), por lo que los 48 equipos disputarán fijo dos partidos y 32 de ellos jugarán, al menos, uno más.



La Fifa analiza eliminar los empates en la fase de grupos y que todos los partidos se definan con penaltis para evitar polémicas en los grupos de tres equipos, aunque ese tema aún no está definido. En las dos primeras semanas de competencia, habrá cuatro partidos por jornada y para el Mundial se necesitarán 12 estadios.



Con los 48 equipos, la Fifa se asegura que casi una cuarta parte de sus 211 países afiliados (el 22 %) participe en la Copa del Mundo.



Según el estudio financiero presentado por Fifa, pasar de 32 a 48 equipos costará apenas 335 millones de dólares más en temas de organización. Un Mundial con casi medio centenar de países valdrá -como mínimo- 2.315 millones de dólares. Actualmente la cifra es de 1.980 millones de dólares.



El primer Mundial de Fútbol se disputó en Uruguay en 1930 con 13 solo selecciones, 12 y el anfitrión. La última modificación se dio para el Mundial de Francia 1998, cuando por primera vez se disputó con 32 selecciones disputaban la fase final divididos en ocho grupos de cuatro. Ese es el sistema que se utiliza en la actualidad y regirá hasta Catar 2022.



