Donald Trump todavía no jura su cargo como presidente de Estados Unidos y ya está causando estragos en la economía de México. Ford Motor Co. anunció el martes la cancelación de la construcción de una planta de US$1.600 millones en México.



La decisión del fabricante de automóviles, junto a la amenaza de Trump de aumentar los aranceles a General Motors Co., pone en duda más de US$20.000 millones en gastos en un sector que se transformó en la mayor fuente de inversión extranjera en México.



El peso se desplomó a una baja record de 21,4782 por dólar estadounidense el miércoles. La medida de Ford, que sigue a una decisión similar tomada por Carrier de United Technologies Corp. en noviembre, hace que sea aún más importante que el presidente mexicano Enrique Peñaa Nieto disuada a otras empresas extranjeras a no seguir el ejemplo de la furia de Trump.



El vecino norteño de México compra un 80 por ciento de las exportaciones del país latinoamericano y atraer a las empresas estadounidenses es la piedra fundamental de los planes del gobierno para modernizar los sectores, desde la construcción hasta el petróleo.



"Hay mucho en juego, considerando que desde 1999 cerca de un 46 por ciento de los flujos de inversiones extranjeras directas hacia México se originaron en Estados Unidos", dijo Alonso Cervera, economista jefe para Latinoamérica de Credit Suisse Group AG.



"Los inversionistas podrían estar ansiosos por ver que otras compañías podrían hacer lo mismo". El daño causado por las empresas que colapsan ante la presión política demuestra un anticipo de las reacciones que podrían azotar a la economía de México si Trump, además, continúa con las amenazas de romper los acuerdos de libre comercio y construir un muro fronterizo.



Los economistas en las encuestas de Bloomberg ya han rebajado sus promedios de la proyección del crecimiento del PIB para el 2017 a 1,7 por ciento frente a la estimación de 2,3 por ciento anterior a la elección de Trump.



¿Quién será la próxima víctima?



La preocupación aumenta en cuanto a que GM, con sede en Detroit, podría ser la siguiente empresa en doblegarse ante la presión después de ser citada por Trump en un tuit el martes. A fines del 2014, el fabricante de autos prometió US$5.000 millones en nuevas inversiones en México, pero ha hecho muy pocos anuncios públicos sobre la manera en que gastara su dinero desde que eligió volar bajo el radar de Trump durante la campaña.



GM debía revelar una inversión de US$800 millones este año para su línea global de autos pequeños que incluye una fábrica de reequipamiento en San Luis Potosí, el mismo estado donde Ford canceló su planta, según dos personas con conocimiento directo de la materia.



La planta y otra instalación en México también estaban previstas para construir el nuevo vehículo utilitario deportivo Chevy Equinox este ano, según las personas. La producción del vehículo GMC Terrain también se trasladaría a México, según dos personas con conocimiento del tema.



Pat Morrissey, vocero de GM, declinó hacer comentarios. Tras la decisión de Ford, es probable que GM no divulgue sus proyectos en el futuro próximo, dijo Ron Harbour, socio de la consultora Oliver Wyman Group, con sede en Nueva York.



"Estoy seguro que no oiremos más anuncios por parte de los Tres Grandes en Detroit", dijo. "Van a esperar y ver si Trump hace algún cambio al Tratado de Libre Comercio de América del Norte".



El secretario de Economía Ildefonso Guajardo dijo el martes en Milenio TV que "la mejor estrategia es poder hacer un análisis de cómo, a través de la modernización del tratado, podemos fortalecer la competitividad de nuestra región, y darnos cuenta que gracias a la generación conjunta de empleos, podemos ser más fuertes frente a otras regiones".



BLOOMBERG