Desnutrición y muertes de niños aumentan por crisis en Venezuela

El colapso de la economía de Venezuela está afectando la salud de la población en tanto más niños y mujeres mueren y varias enfermedades aumentan rápidamente, en medio de la persistente escasez de medicamentos y hasta de agua potable.



El país registró 756 casos de muertes maternas en 2016, un 66 % más que el año anterior, según datos publicados por el Ministerio de Salud. Las muertes infantiles también aumentaron un 30 %, es decir, 11.466 casos en 2016 con respecto a los 8.812 del 2015.



Dentro de las enfermedades que más se han reportado casos están la malaria, tuberculosis y disentería amebiana. Venezuela también informó 324 casos de difteria en 2016 después de no que no se registrara ningún caso en 2015.



Mientras el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una nueva ronda de protestas que han dejado al menos 35 personas muertas en las últimas semanas, la oposición ha exigido que se permita el ingreso de ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos al país. Hasta ahora, el presidente no ha accedido a la petición.



"Los hospitales carecen de equipo básico y las enfermedades tratables se han convertido en condenas de muerte", dijo el representante de los Estados Unidos Adam Schiff, miembro superior del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en un comunicado. "A medida que el hambre masiva se extiende, la mortalidad infantil y la desnutrición se han disparado".