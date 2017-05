Precios del petróleo se desploman

El petróleo cae a su nivel más bajo desde fines de noviembre, debido a que la preocupación sobre un aumento de la oferta a nivel mundial y unos inventarios obstinadamente altos anularon la mayor parte de las ganancias registradas por el crudo desde que la Opep anunció su primer recorte de producción en 8 años.



Los futuros del crudo Brent, de referencia para Colombia, cayeron por debajo de los 50 dólares el barril por primera vez desde fines de marzo. A las 10 de la mañana hora colombiana, perdían 2,56% en el mercado de Londres, cotizándose a un precio de 49,49 dólares, perdiendo 1,30 dólares en la jornada.



Por su parte, el WTI en Nueva York perdía 2,78%, 1,33 dólares, para cotizarse en 46,49 dólares el barril.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), junto con importantes productores rivales como Rusia y Omán, anunciaron el 30 de noviembre que reducirían la producción de petróleo durante los primeros seis meses de 2017 para ayudar a impulsar los precios del crudo. Esto provocó una subida del 25 por ciento en los precios el mes siguiente, llevando al Brent a máximos de 18 meses.



Los inventarios mundiales de crudo han comenzado a disminuir, pero el rápido crecimiento de la producción fuera de los firmantes del acuerdo ha probado seriamente la confianza de los inversores sobre la capacidad de los mayores exportadores del mundo para abordar el excedente de suministros.



La caída por debajo de los 50 dólares por barril probablemente sea temporal, ya que se espera ampliamente que la Opep amplíe su acuerdo de suministros en su reunión del 25 de mayo después de la fecha de vencimiento de junio, pero los analistas dicen que no se puede descartar nuevas caídas de los precios.



"No me sorprendería ver una recuperación (de los precios) antes de la reunión. Es probable que los precios vuelvan a 50 dólares. Aún así, el daño está ahí y no me sorprendería ver niveles más bajos este verano boreal después de la reunión", dijo el analista de Commerzbank, Eugen Weinberg.