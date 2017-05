Desplome histórico de los precios del petróleo

El ministro saudí de Energia e Industria, Khalid Al-Falih (c), y el ministro ruso de Energía, Alexander Novak (i), participan en la reunión ministerial de la Opep que se celebró hoy en Viena.

Los precios del petróleo sufrieron hoy uno de sus peores días en toda su historia, aún después de que la Opep anunció la extensión del recorte de crudo hasta marzo próximo.



En Londres, el barril de crudo Brent para entrega en julio cerró este jueves en el mercado de futuros en 51,46 dólares, un 4,63% menos que al término de la sesión anterior. Mientras que el WTI en Nueva York, terminó cotizando a 48,90 dólares, al perder 5,30%, o 2,46 dólares en la jornada.



El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un descenso de 2,50 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 53,96 dólares.



El precio del crudo cayó a pesar de la extensión de los recortes pactada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y otros diez grandes productores, ante el temor a que la medida sea insuficiente para acabar con el exceso de oferta en el mercado.



Los países de la OPEP y sus socios, incluyendo Rusia, acordaron este jueves prorrogar nueve meses, hasta marzo de 2018, sus recortes de producción de petróleo, un intento de apoyar los precios frente al auge de Estados Unidos. "Lo que el mercado nos dice ahora es que esperaba una reducción más prolongada, más marcada de la producción", comentó Gene McGillian de Tradition Energy.



Aunque la hipótesis de una prolongación de nueve meses se cumplió, alimentada por declaraciones rusa y saudí, las especulaciones se multiplicaron en las últimas semanas sobre la continuación que la Opep dará a su acuerdo.



"Habíamos considerado diferentes posibilidades, de seis a nueve y 12 meses e incluso la opción de reducciones más importantes", admitió este jueves el ministro de Energía saudí. Khaled al-Faleh, luego de la reunión de 24 países productores, miembros y no miembros de la Opep, en la sede de la organización en Viena.



Pero los recortes no han logrado totalmente su objetivo, a saber drenar las existencias y estimular los precios al alza, con un barril que ronda en los últimos meses los 50 dólares, lejos de los 100 de hace apenas tres años.



De ahí la prórroga otros nueves meses, que entrará en vigor el 1 de julio con las mismas condiciones de 2016 -un total de 1,8 millones de barriles diarios (mbd) de reducción en relación a octubre de ese año- y sin añadir nuevos países en esta coalición petrolera, hasta ahora inédita. "Tuvimos cerca de cinco meses de acuerdo de la Opep sin un impacto mayor sobre los inventarios", destacó Gene McGillian.



El giro de los productores y en particular de los de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (40% de la producción mundial), que durante años inundaron el mercado con su crudo, se explica por la creciente competencia del petróleo de esquisto de Estados Unidos. La producción estadounidense (de esquisto y convencional) ha pasado de 850.000 barriles al día en 2016 a 9,3 millones actualmente, rozando el récord histórico de 2015.