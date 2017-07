Después de Leopoldo, vendrían más liberaciones de presos políticos

La justicia venezolana concedió el arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López por "problemas de salud", dijo el sábado el máximo tribunal del país, después de permanecer tres años y cinco meses en una cárcel militar en las afueras de Caracas.



Lea: (Iglesia católica de Venezuela califica de "dictadura" al gobierno de Maduro).



Acusado de instigar una primera ola de protestas callejeras contra el gobierno de Nicolás Maduro a principios del 2014, López, de 46 años, seguirá purgando su condena de casi 14 años. "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (...) en virtud de la información recibida sobre la situación de salud del dirigente político (...) otorga una medida humanitaria a López", dijo la máxima corte del país en un comunicado.



Lea: (Con nueva Constitución, Venezuela nacionalizaría industria petrolera).



El TSJ no dio mayores detalles de la salud de López, un economista educado en Estados Unidos preso desde febrero del 2014, pero dijo que la medida le fue otorgada el viernes por su presidente, Maikel Moreno, sancionado en Estados Unidos por asumir potestades del Parlamento dominado por la oposición.



Lea: (Más de 120 militares han sido detenidos en Venezuela desde abril).



A principios de mayo, el Gobierno socialista difundió un video de López donde se le ve en buena forma física, luego de que se esparcieran rumores de su posible fallecimiento tras más de un mes de aislamiento.



"Estoy feliz, él está feliz (...) está abrazando a sus niños, está con su señora", sostuvo el padre de López, que comparte el mismo nombre con su hijo, a una radio de España. López, que vive en Madrid porque enfrenta una orden de arresto en su país, dijo que hace poco su hijo fue encerrado en una celda en solitario, sin luz y sin comida durante tres días. "Él me decía: 'Papá, entendí que uno ve lo más oscuro de la noche antes de comenzar a amanecer'", relató el padre agregando que a López le colocaron un brazalete electrónico.



En las afueras de la casa de su hijo, en una zona de clase alta de Caracas, algunos seguidores se agolparon para celebrar. Más tarde, el defensor del pueblo, Tarek Saab, aseguró que la medida sustitutiva de libertad se la había aplicado a López a pedido de su esposa, Lilian Tintori, aunque ella dijo el mes pasado que su marido había rechazado esa posibilidad.



Días atrás, durante una visita frustrada a la cárcel de Ramo Verde, Tintori grabó un video donde se escucha presuntamente la voz de su esposo decir que estaba siendo torturado.



"MÁS FUERZA"



La justicia venezolana ha concedido prisión domiciliaria a otros políticos de alto nivel, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma. Y el defensor del pueblo adelantó que en las próximas horas podrías liberarse a otros más.



A pesar de que aún no hay detalles de las condiciones de reclusión de López, el resto de políticos que cumplen condena en sus casas tienen prohibido dar declaraciones a los medios de comunicación y expresarse por redes sociales.



La libertad condicional de López fue aplaudida por algunos gobiernos latinoamericanos, como los de Colombia y Chile. "Buena noticia que Leopoldo López esté de nuevo con su familia. Insistimos en que Venezuela debe perseverar en el diálogo y solución pacífica", escribió el presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en Twitter.



En Venezuela, los demás líderes opositores también celebraron la noticia y exigieron que se libere a las más de 100 personas que consideran "presos políticos".



"Nos da gran alegría que Leopoldo López esté en su casa con su familia. Tiene que darse su libertad plena como a todos los presos políticos", escribió su excompañero de tolda, el líder opositor Henrique Capriles, en Twitter.



Desde que se entregó a la justicia, acompañado por una multitud de seguidores, López se convirtió en el preso más célebre del país, catalogado por sus seguidores como un prisionero de conciencia, pero tildado por el chavismo gobernante como un criminal violento.



"Que Leopoldo esté en familia le da más fuerza al pueblo venezolano para seguir luchando en la calle por la libertad. Venezuela continúa firme", escribió otro excompañero de López y actual presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.



La oposición venezolana acumula 100 días en las calles del país presionando por elecciones adelantadas, en jornadas que han dejado al menos 90 fallecidos. Maduro, por su parte, asegura que las manifestaciones solo buscan desbancarlo.



Mientras López estuvo en prisión, Tintori se encargó de llevar la voz del dirigente por el mundo, incluido el Vaticano, asegurando que Venezuela es gobernada por una "dictadura".



Gobiernos de distintas partes del globo y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido por años su liberación. A fines del 2015, uno de los fiscales que llevó el caso de López huyó de Venezuela y dijo a través de un video que las pruebas contra el opositor eran "falsas" y que había sido sometido a "inmensas presiones" para encerrarlo.