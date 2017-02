Dos periodistas brasileños del canal Rede Record, Leandro Stoliar y Gilzon Souza, que investigaban los supuestos sobornos de la constructora Odebrecht en Venezuela, fueron detenidos este sábado por el servicio de inteligencia en el estado Zulia, denunció la ONG Transparencia Venezuela.



"La comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los detuvo y los escoltó hasta su sede en Maracaibo para tener una entrevista. Al llegar les quitaron los teléfonos celulares. Transparencia Venezuela exige su liberación", señaló la ONG en un comunicado.



La organización indicó que los reporteros recopilaban "información en la obra de Odebrecht: segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, en el estado Zulia" y que también fueron arrestados dos activistas que les acompañaban, José Urbina y María Jose Túa.



El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también lamentó en un comunicado la detención de los periodistas y exigió su liberación.



La ONG no precisó si los periodistas habían tramitado permisos ante el Ministerio de Comunicación e Información, motivo por el que el gobierno ha retenido y devuelto a reporteros extranjeros a sus países.



El Parlamento -de mayoría opositora- aprobó la semana pasada investigar el caso de Odebrecht en un debate al que no asistieron los legisladores oficialistas. La Comisión de Contraloría citó para esta semana a los representantes legales de la compañía brasileña en Venezuela.



La Fiscalía confirmó el 26 de enero que pidió información sobre el caso al Ministerio Público de Brasil y solicitó una orden de captura internacional contra una persona no identificada, supuestamente vinculada al escándalo.



Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro se comprometió la semana pasada a terminar las obras inconclusas de la constructora, que según el diputado opositor Julio Montoya ascienden a 20.000 millones de dólares.



Según la declaración del expresidente de la firma Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado, Venezuela es el segundo país de América Latina en el que la constructora pagó más sobornos (98 millones de dólares), solo por detrás de Brasil.



AFP