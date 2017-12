Deuda de Venezuela lleva incertidumbre a Wall Street

A medida que se acerca el nuevo año, los operadores de deuda venezolana siguen sin ninguna noticia sobre más de una decena de pagos de bonos que ya se vencieron.



No están solos en la confusión en medio de información conflictiva del gobierno y los intermediarios financieros. El país y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) han superado periodos de gracia en más de 1.500 millones de dólares en pagos de deuda, lo que ha llevado a las calificadoras de riesgo a rebajar una serie de valores a territorio de default.



Pero es complicado saber qué se pagó y qué no: en el lapso de dos semanas, S&P Global Ratings redujo, luego elevó, y luego volvió a bajar su calificación de bonos de Petróleos de Venezuela que vencen en 2024.



Aquí está el ultimo desglose de los bonos:



Bono Valor del cupón (Mill. de US$). Fecha de vencimiento. Periodo de gracia final. Anuncios.



VENZ 2019 US$96,70. 13 de octubre, 12 de noviembre: S&P declara default selectivo. Moody dice default técnico. Fitch rebaja a default restringido.



El gobierno dice que inició pagos, Euroclear dice no haber recibido pago de intereses



VENZ 2024 US$103,00. 13 de octubre, 12 de noviembre: S&P declara default selectivo. Moody dice default técnico. Fitch rebaja a default restringido.



El gobierno dice que inició pagos. Euroclear dice no haber recibido pago de intereses



PDVSA 2027 US$80,60. 12 de octubre, 13 de noviembre: S&P rebaja a default selectivo. PDVSA dice que hizo el pago. Clearstream dice tener el efectivo para el pago.



Algunos titulares habrían recibido pago de intereses.



VENZ 2025 US$61,20. 21 de octubre, 20 de noviembre: S&P declara default. Euroclear dice no haber recibido pago de intereses.



VENZ 2026 US$176,30: 21 de octubre, 20 de noviembre: S&P declara default. Euroclear dice no haber recibido pago de intereses.



PDVSA 2020 US$143,10. 27 de octubre, 26 de noviembre: Torino dice que algunos titulares recibieron pago del principal. PDVSA dice que hizo pagos de principal. DTC habría dicho a operadores que recibió pago de intereses.



Reuters informa que algunos titulares están conversando con abogados.



PDVSA 2022 US$90,00. 28 de octubre, 27 de noviembre: PDVSA dice que comenzó a pagar intereses. Euroclear dice no haber recibido pago de intereses.



VENZ 2023 US$90,00. 7 de noviembre, 7 de diciembre: Euroclear dice no haber recibido pago de intereses. S&P rebaja los valores a default.



VENZ 2028 US$92,50: 7 de noviembre, 7 de diciembre: Euroclear dice no haber recibido pago de intereses. S&P rebaja los valores a default.



PDVSA 2026 US$135,00. 15 de noviembre, 15 de diciembre: PDVSA dice que comenzó a pagar intereses. S&P declara default.



PDVSA 2024 US$150,00. 16 de noviembre, 16 de diciembre: S&Paumenta la calificación a CC, diciendo que fue "rebajada inadvertidamente". PDVSA dice que comenzó a pagar intereses. S&P declara default.



PDVSA 2021 US$107,70. 17 de noviembre, 17 de diciembre: PDVSA dice que comenzó a pagar intereses. S&P declara default.



PDVSA 2035 US$146,30. 17 de noviembre, 17 de diciembre: PDVSA dice que comenzó a pagar intereses.



VENZ 2018 US$35,00. 1 de diciembre, 31 de diciembre: Ninguno.