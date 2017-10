Día histórico para el bitcoin

El valor de la criptomoneda digital bitcóin superó este jueves la barrera de los 5.000 dólares y alcanzó su máximo histórico, informó el diario británico 'Financial Times'. El

bitcóin se situaba a mediodía hora colombiana en 5.345,38 dólares, un incremento del 10,73 % durante la jornada, según los datos de la página de cambio de divisas digitales con sede en Luxemburgo Bitstamp.



El precio del bitcóin en dólares se incrementó más de un 750% el año pasado y su valor multiplica por cuatro el de la onza de oro al contado, que cerró hoy en el mercado de Londres en 1.290,25 dólares.



Algunos expertos han advertido de que la moneda digital está inmersa en una burbuja que podría explotar pronto, mientras que otros consideran que todavía tiene recorrido para aumentar su valor. El precio del bitcóin ha sufrido episodios de volatilidad en las ultimas semanas. A mediados de septiembre, su valor cayó hasta cerca de 3.000 dólares, después de que China anunciara una investigación sobre empresas locales que cambian esa divisa.



A pesar de las advertencias sobre una posible burbuja, el uso del bitcóin ha continuado ampliándose en diversos ámbitos. A principios de septiembre, la compañía inmobiliaria londinense The Collective anunció que permitirá a sus inquilinos pagar el alquiler en bitcoins, mientras que Japón ha tomado diversas medidas para regularizar su uso.



El bitcóin se basa en una tecnología creada por un ingeniero conocido por el pseudónimo Satoshi Nakamoto, cuya identidad real se desconoce. El sistema, global y descentralizado, permite transacciones directas entre usuarios, sin intermediarios, que quedan registradas en una base de datos pública.