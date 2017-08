Investigan supuesto plan de Diosdado Cabello para asesinar a Marco Rubio

Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, al parecer está relacionado con una amenazada de muerte en contra del senador republicano Marco Rubio.



Así lo reveló ‘El Nuevo Herald’, quien tuvo acceso a un memorando de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. El documento, enviado por el Departamento de Seguridad Nacional del país a varias agencias policiales, está identificado como “sensible, pero clasificado”.



Según el medio estadounidense el documento revela una orden para asesinar al senador Rubio puntualizando que “hasta el momento no se ha obtenido información específica sobre un plan para asesinar al senador”.



Diosdado Cabello, actual diputado de la Asamblea Nacional, habría contactado a un grupo de mexicanos no identificados como parte del supuesto plan para asesinar a Rubio, legislador de Florida de ascendencia cubana.



La veracidad de la amenaza no ha sido comprobada por las autoridades estadounidenses. Cabello no ha reaccionado frente a esta información, sin embargo a través de su cuenta en Twitter ha realizado publicaciones en las que afirma que la alerta es un falso positivo



LAS CRÍTICAS ENTRE RUBIO Y CABELLO



El senador Marco Rubio es un fuerte crítico del régimen del chavismo y el paso 19 de julio en una audiencia en el Senado, dijo que Diosdado Cabello es “el Pablo Escobar de Venezuela”.



Ante esto, Cabello reaccionó llamando ‘Narco Rubio’ al senador estadounidense en un tuit: “lo peor de la política imperial, aparece como el defensor de los terroristas que atacaron Fuerte Paramacay”, dijo, en referencia al asalto militar ocurrido el domingo pasado en una base militar en la ciudad de Valencia.



Con información de Eltiempo.com