El presidente electo de EE. UU., Donald Trump, rindió una rueda de prensa en la que mantuvo su tono altivo frente a los medios y temas económicos.



Trump planteó de nuevo que las empresas farmacéuticas "se están saliendo con la suya" en lo que respecta a lo que le cobran al Gobierno por los medicamentos, y prometió que eso cambiaría. Luego de las declaraciones de Trump, el subíndice de biotecnológicas del Nasdaq ETF cayó 4 por ciento a su mínimo de sesión y se encaminaba a su peor descenso intradiario desde fines de junio.



El republicano que asumirá la presidencia el 20 de enero ha culpado a varias industrias por cobrar demasiado dinero al Gobierno, entre otras a la compañía de seguridad Lockheed Martin Corp y a Boeing Co, pero había hecho pocos comentarios públicos sobre los precios de los fármacos desde su triunfo en noviembre.



Luego de la promesa de Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo, el índice farmacéutico ARCA retrocedió 2 por ciento, ante una caída de 2,6 por ciento de Pfizer Inc y una baja de 1 por ciento en los papeles de Johnson & Johnson.

Gilead Sciences Inc retrocedía 2,3 por ciento. La industria farmacéutica ha estado al borde del abismo los últimos dos años por la posibilidad de más presiones oficiales sobre los pecios luego de que drásticos aumentos en los costos de algunos medicamentos vitales quedaran bajo la lupa de la prensa y los legisladores.



El Gobierno está investigando si las coberturas oficiales Medicaid y Medicare ha gastado más dinero del necesario en el tratamiento para la alergia EpiPen de Mylan NV, por ejemplo.



La plataforma de campaña de Trump señalaba que permitiría al programa Medicare negociar con las farmacéuticas, algo que la ley actualmente prohíbe, y el magnate también ha dicho que facilitaría la importación de medicamentos a precios más bajos.



"Vamos a empezar a licitar. Vamos a ahorrar miles de millones de dólares con el tiempo", dijo Trump. Medicare, que brinda cobertura de salud a más de 55 millones de ancianos y discapacitados estadounidenses, gasta miles de millones de dólares en medicamentos cada año.



Peso mexicano cae a mínimo histórico



El peso mexicano se hundió el miércoles a un mínimo histórico al perforar la barrera de las 22 unidades mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ratificaba sus planes de construir cuanto antes un muro en la frontera sur de su país.

Tras alcanzar ese nivel, la moneda local borró parte de sus pérdidas y cerró en 21.86 por dólar, con una baja del 0.27 por ciento, ó 5.90 centavos, frente a los 21.801 pesos del precio de referencia de Reuters del martes.



El peso llegó a caer hasta los 22.044 por dólar, su nuevo nivel histórico más débil, mientras Trump confirmaba también en su primera conferencia formal desde su triunfo que impondrá aranceles a productos fabricados por firmas estadounidenses en territorio mexicano para el mercado norteamericano.



Dijo que Estados Unidos comenzaría a construir el muro fronterizo tras asumir el cargo la próxima semana, y que México reembolsaría el costo a través de un impuesto o un pago.

El Gobierno mexicano ha dicho repetidamente que nunca pagará por un muro que considera un insulto a la dignidad nacional.



De las principales monedas, el peso fue la que tuvo un peor desempeño en 2016, cuando se debilitó un 20 por ciento frente al dólar, y en lo que va del año se ha depreciado más de un cinco por ciento. El peso podría enfrentar más presiones hacia adelante.



"Seguimos viendo una tendencia alcista (del dólar) de mediano y largo plazo", dijo un operador. Otro más afirmó: "No ha cambiado el sentimiento negativo, todavía ( Trump) piensa en imponer aranceles".



La depreciación se aceleró este año luego de que el magnate dijo a los principales fabricantes de automóviles la semana pasada que pagarían impuestos altos sobre los vehículos fabricados en México que se venden en Estados Unidos. Trump felicitó el miércoles a Ford y Fiat Chrysler por anunciar expansiones de plantas en Estados Unidos.



AGENCIAS