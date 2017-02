El Gobierno de Donald Trump estableció este martes las nuevas directrices de control migratorio en EE. UU., entre estas acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes migratorios.



(Lea: Donald Trump prepara una reforma tributaria que anunciaría en las próximas semanas).



Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).



"El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE. UU.", subrayan las directrices.



(Dudas, apoyos y críticas de los inmigrantes frente a la nueva presidencia de Donald Trump).



En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que los jóvenes indocumentados ("dreamers" o "soñadores") que llegaron a Estados Unidos como menores de edad "no" se verán afectados por las nuevas órdenes de la agencia federal.



Asimismo, se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan "abusado" de los beneficios públicos o que, "a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional".



El Departamento de Seguridad Nacional, agrega: "Ya no eximirá a clases o categorías" de extranjeros indocumentados de "una potencial aplicación de la ley", es decir, de una deportación.



Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones con base en violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del vehículo.



Por otro lado, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales y permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.



EFE