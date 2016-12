El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este miércoles en la definición de su equipo económico, en una jornada en la que también anunció que prepara su alejamiento completo de sus negocios antes de llegar a la Casa Blanca.



El banquero Steven Mnuchin y el multimillonario empresario Wilbur Ross aseguraron este miércoles que fueron nombrados por Trump para dirigir los Departamentos de Tesoro y de Comercio respectivamente.



Al ser consultados si podían confirmar sus nombramientos, Mnuchin no tuvo dudas: "Podemos, definitivamente", respondió. El equipo de transición al nuevo gobierno todavía no ha emitido una nota oficial sobre estas designaciones.



De cualquier forma, sus nominaciones eran considerados hechos consumados desde la semana anterior. "Estamos orgullosos de trabajar con el presidente electo y estamos honrados por estos cargos", dijo Mnuchin al canal de televisión CNBC. El Senado tendrá que confirmar sus nuevas posiciones.



LEJOS DE SUS NEGOCIOS



La noticia de los nombramientos coincidió con el anuncio de Trump de que abandonará totalmente su imperio para evitar conflictos de interés durante su gobierno.



El magnate adelantó en una serie de tuits que ofrecerá una "importante" rueda de prensa el 15 de diciembre junto con sus hijos "para discutir el hecho de que dejaré mi gran empresa de forma total y concentrarme en administrar el país".



El mandatario electo apuntó que no está "obligado por ley" a deshacerse de sus empresas, pero que lo considera "visualmente importante". "Siento que es visualmente importante, como presidente, no tener ningún tipo de conflicto de intereses con mis varios negocios", señaló.



Por eso, "están siendo preparados documentos legales que me retiran completamente de las operaciones comerciales. La presidencia es una tarea mucho más importante", expresó el multimillonario republicano.



En declaraciones formuladas hace una semana al diario The New York Times, Trump aseguró que su gobierno no será arruinado por conflictos de intereses con sus empresas. "En teoría, no podría seguir con mis empresas perfectamente y gobernar perfectamente. No ha habido nunca un caso así", dijo, para adelantar que pensaba en diseñar "algún tipo de fideicomiso" para administrar sus negocios mientras él se encarga de la Casa Blanca.



LOS NUEVOS FUNCIONARIOS



Mnuchin, de 53 años, es un exfuncionario de Goldman Sachs y fue uno de los responsables por la campaña de Trump. Graduado en la Universidad de Yale, inició su carrera en la banca Goldman Sachs antes de lanzar un fondo de inversión ligado al mega especulador George Soros.



Ese fondo actuó también en la industria cinematográfica, ayudando a financiar películas como "Avatar".



En tanto, Ross es un multimillonario conocido por adquirir empresas del sector metalúrgico para venderlas posteriormente con enormes márgenes de lucro. Se estima que su fortuna personal asciende a casi 3.000 millones de dólares.



Por sus actividades comerciales, Ross es llamado el "Rey de las Quiebras". Es jefe del directorio de una fondo de inversiones (WL Ross & Co.) y es propietario de una mansión en Palm Beach, en Florida, muy próxima del lujoso resort y club de golf que el propio Trump tiene allí, el Mar-a-Lago. Ross tendrá en sus manos administrar las disputas comerciales de Estados Unidos con China.



El futuro secretario de Comercio es favorable a la imposición de pesadas tarifas a las exportaciones chinas, en especial para frenar el ingreso de acero y aluminio al mercado estadounidense. Durante toda su campaña, Trump prometió que su gobierno hará "mejores acuerdos" con sus tradicionales asociados comerciales, en especial con China y México.



