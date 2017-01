Martin Sorrell, presidente de la agencia de publicidad británica WPP, asegura que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsará la economía de ese país y destacó la resistencia de América Latina en el difícil contexto mundial.



El ambiente económico es de incertidumbre, ¿cómo lo ve usted?



No creo que sea justo. Los directivos de las empresas en Estados Unidos se sienten un poco mejor. Aún antes de las elecciones hablaba con ellos y les preguntaba: ¿Realmente piensa que Hillary será mejor para su negocio que Donald?



No hay manera de que usted pueda estar de acuerdo con el presidente Trump en materia de misoginia o el trato a los mexicanos, pero desde un punto de vista comercial es diferente.



Dijo que iba a bajar los impuestos, reducir la regulación, repatriar las ganancias del extranjero y gastar en infraestructura, y eso incrementará el déficit fiscal.



Estamos de vuelta a la ‘Reaganomics’: bajar los impuestos y estimular la actividad, por lo que el consumo y los salarios aumentarán en algún momento. La gente es, con razón, más optimista sobre la economía doméstica de Estados Unidos.



En el mediano plazo (2 o 3 años) habrá una inflación más alta, aumentarán los intereses y se fortalecerá el dólar. Lo cierto es que con Trump nadie tiene la certeza de lo que va a pasar, pero no veo un gran riesgo.



¿Y cómo sería la relación de Estados Unidos con China?



Uno de los problemas es su twitter. El tuit sobre el presidente taiwanés lo perseguirá. Una cosa que no haces con China es desafiarlos públicamente. Según mi experiencia, son muy racionales. Si les dices las cosas en privado, no interesa cuan fuerte sea, ellos escucharán, analizarán y actuarán de acuerdo a ello. Pero si los criticas e intentas humillarlos públicamente es muy peligroso.



¿Cuál es su pronóstico de todo esto?



Primero, la economía de Estados Unidos será más fuerte en el corto plazo; segundo, hay grandes signos de interrogación con China tratando de llenar el vacío que deja Estados Unidos. Alguien me dijo que no podían hacerlo; si lo hacen estaríamos nerviosos, pero yo sí creo que lo harán. El presidente chino ha firmado tratados comerciales y acuerdos en América Latina con varios países, como Afganistán, Irak e Irán, entre otros.



Tercero, con el ‘Brexit’ aumentará la incertidumbre internacional. ¿Podremos hacer acuerdos comerciales separados con Italia, Francia, España y Alemania que son de importancia crítica para Gran Bretaña? Tampoco se sabe si los podremos hacer con Estados Unidos, China y Colombia, por ejemplo.



¿Qué piensa de Trump como presidente?



Puede dar giros de 180 grados. Los que lo conocen han dicho que es verbal, que no lee mucho, pero si le das un punto de vista válido puede cambiar su posición. Su filosofía alrededor de la economía es puramente práctica.



Con Obama, el PIB creció por debajo de dos por ciento. Con Trump debería crecer más rápido. Creo que tiene razón en su filosofía económica, más no la basada en valores.



Pero la incertidumbre es mala para los negocios…



Ese es el punto. Con el ‘Brexit’ ya hay un plan. Theresa May está tratando de negociar la transición y obtener compromisos.



Hay una potencial turbulencia en casos como que si Marine Le Pen gana en Francia, o si Angela Merkel no puede formar un gobierno de coalición en Alemania, o si hay una crisis bancaria en Italia, que es el mayor riesgo a corto plazo.



Todo eso puede pasar, así como nadie esperaba que el ‘Brexit’ y Trump ganaran.



¿Cómo ve a América Latina?



Me ha impresionado la resistencia de América Latina. Brasil ha tenido un alto perfil. Está pasando por una época difícil, pero se recuperará en dos o tres años, y México se estaba fortaleciendo hasta la llegada de Trump. Ahora es una gran fuente de preocupación.



Perú y Colombia lo están haciendo bien. Mauricio Macri ha cambiado la sicología en Argentina. Está haciendo todo lo posible para atraer inversionistas extranjeros; creo que Argentina está llena de buenas promesas y somos muy optimistas con nuestros negocios, pero tenemos que ver lo que sucede en las elecciones parlamentarias de este año.



MERCADOS EMERGENTES Y WPP



“Los mercados emergentes son un tercio de nuestro negocio, aunque me gustaría que fueran el 40 o 45%. La razón por la que soy optimista es que si nuestros clientes quieren crecer, los próximos mil millones de consumidores no vendrán de EE. UU., ni de los cinco mercados principales de Europa: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o España, sino de Asia, América Latina, Oriente Medio, África y Europa Central y Oriental.



¿Cómo actúa la disrupción tecnológica en la comunicación publicitaria?



Estamos trabajando intensamente. El 40 por ciento de nuestro negocio es digital y creamos bastantes empleos. Si hablamos de macro, es menos trabajo en mi opinión. Aunque hay gente que tiene un punto de vista más positivo que el mío.



Alguien dijo que a medida que la productividad mejora se necesita menos trabajo y la solución en la teoría general es que la gente va a pasar más tiempo en vacaciones, pero no se ha demostrado que eso sea cierto.



Ricardo Ávila Pinto

Director de Portafolio