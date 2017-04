Donald Trump recortaría en 21% la ayuda que le da a Colombia

La nueva administración de Donald Trump ha propuesto al Congreso de Estados Unidos un recorte de al menos el 21 por ciento de los recursos anuales que Washington le da a Colombia para el desarrollo social y alternativo, y de los cuales saldrían los fondos para apoyar la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.



Ese recorte llegaría a ser hasta del 45 por ciento si se establece como punto de comparación el plan Paz Colombia, el cual fue presentado por Barack Obama el año pasado y que hacía énfasis en programas asociados con el fin del conflicto.



Así consta en un documento oficial del Gobierno de EE.UU., catalogado como “sensible” en su encabezado, en el cual se establecen las reducciones previstas para todos los países del mundo a los que EE. UU. les brinda algún tipo de asistencia económica.



En el documento, conocido por este diario y revelado a su vez en una investigación de Foreign Policy, la administración Trump propone bajar los aportes que Colombia recibe a través del Economic Support Fund (ESF), que es el programa manejado por el departamento de Estado y la Usaid para respaldar iniciativas de desarrollo y corte social diferentes a los fondos para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.



Para el 2016, esos recursos sumaban 133 millones de dólares. En la nueva propuesta de Trump, la cifra bajaría a US$ 105 millones o el 21 por ciento menos para el año 2018. (Dado que el año pasado no se aprobó presupuesto para 2017, Colombia está recibiendo de momento la misma cantidad de recursos que se aprobaron para 2016).



El recorte es mucho más alto si se mira a la luz de Paz Colombia, la propuesta lanzada por Obama a comienzos del 2016 pero que no ha sido aprobada por el Congreso. En su paquete, el expresidente incluía 390 millones, de los cuales US$ 188 eran para el Economic Support Fund y previstos específicamente para la implementación de los acuerdos de paz. Es decir, US$ 83 millones por encima de lo previsto por Trump, lo que representa un recorte del 45 por ciento.



En el documento, la nueva administración propone eliminar aportes a decenas de países, entre ellos Cuba, que pasa de recibir 20 millones en asistencia a ninguna; México, que recibiría un 36 por ciento menos comparado con los aportes de 2016, y Venezuela, que de US$ 6 millones queda en 0.



Los recortes, en cualquier caso, materializan la propuesta hecha por Trump a finales de marzo, cuando presentó una hoja de ruta de presupuesto en la que recortaba el 30 por ciento de los recursos del departamento de Estado. Este documento lo que aclara es de dónde saldría ese ajuste.



En el texto no se establecen los niveles de aportes o reducciones para otros programas que maneja el departamento de Estado. En el caso de Colombia, en donde se incluyen los recursos para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que en 2015 sumaron unos 160 millones de dólares.



Aun así, lo que parece claro de este documento, al menos en el caso de Colombia, es que Trump parece no estar muy interesado en respaldar de manera vigorosa los acuerdos de paz con las Farc, pues no solo ignora la solicitud de Obama sino que recorta a lo ya existente.



Cosa que no hace en otros países que considera vitales para la seguridad nacional, como Irak, donde los fondos, ante que caer, aumentan en un 145 por ciento.

La propuesta de Trump no es la última palabra. Esa la tiene el Congreso, que es el que aprueba las asignaciones presupuestales.



Y es probable que el país, a lo largo de ese proceso legislativo, pueda recuperar al menos parte de los recursos que hoy Trump quiere eliminar.



Fuentes del Gobierno le han dicho a EL TIEMPO que en un ambiente como el actual, en el cual se está recortando a todo nivel, la meta es preservar al menos los niveles de ayuda del 2016, es decir, unos 300 millones de dólares, entre lucha contra las drogas y programas de desarrollo.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington