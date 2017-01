El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles un decreto sobre refuerzo del control migratorio que contiene la directiva para iniciar la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.



La construcción del muro constituye una de las más polémicas propuestas de la campaña electoral de Trump, quien insiste en que de alguna forma México pagará por esa gigantesca obra.



De acuerdo con la Casa Blanca, la medida determina la "construcción de una larga barrera física en la frontera" sur del país.



El decreto firmado por Trump este miércoles se refiere en general al refuerzo del control fronterizo, y según el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, incluye provisiones para la creación de más instalaciones de detención de inmigrantes en la zona de frontera.



La medida también veta la liberación de inmigrantes ilegales detenidos y mantiene la prioridad de deportación para inmigrantes con antecedentes criminales.



Spicer dijo que la construcción del muro "no es solo una promesa de campaña, sino un primer paso de sentido común para asegurar nuestra porosa frontera".



Sin fondos para las "ciudades santuarios"



El mandatario firmó también este miércoles un segundo decreto que se propone reforzar la vigilancia migratoria en el interior del país.



De acuerdo con Spicer, el gobierno "eliminará recursos federales para las llamadas 'ciudades santuario' y ciudades que dan abrigo a inmigrantes ilegales".



Se trata de ciudades donde las autoridades se niegan a arrestar y entregar para deportación a inmigrantes en situación irregular.



Esos "santuarios" suman unos 300 y están diseminados por prácticamente todo el país. Al inicio de la mañana, en declaraciones a la red de TV ABC, Trump había dicho que la construcción del muro comenzará "tan pronto como podamos hacerlo", posiblemente en los próximos "meses", aunque añadió que "con seguridad la planificación comenzará de inmediato".



Partes de esa frontera ya tienen una cerca e incluso hay tramos con una enorme barrera, pero Trump pretende cumplir su promesa de campaña de hacer un "bello muro" en toda la extensión de los 3.200 kilómetros para frenar el ingreso de inmigrantes ilegales.



Trump dijo a la red ABC que Estados Unidos "recibirá de vuelta el dinero (por el muro) en una fecha posterior mediante cualquier transacción que hagamos con México".



La firma de ese decreto coincide, además, con la presencia en Washington del ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien prepara una visita del presidente Enrique Peña Nieto, prevista para el fin de enero.



El ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, también se encuentra en Washington, y al embarcar rumbo a Estados Unidos dijo a la prensa que "hay clarísimas líneas rojas que se tienen que pintar desde el principio".

Fraude, la nueva polémica



Trump abrió este miércoles un nuevo frente de polémica al anunciar en la red Twitter que solicitará una investigación sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales de noviembre, en las que resultó elegido.



"Voy a solicitar una gran investigación sobre fraude electoral, incluyendo a quienes estaban registrados para votar en dos estados, aquellos que son ilegales e incluso aquellos registrados que están muertos (algunos desde hace mucho tiempo).



Según los resultados, reforzaremos los procedimientos de votación", escribió. La polémica había estallado el martes cuando el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo en conferencia de prensa que Trump estaba convencido que hubo hasta cinco millones de votos ilegales en la elección.



"Pienso que el presidente cree desde hace un tiempo (que hubo fraude) basándose en estudios e informaciones de los que dispone", dijo Spicer, para añadir que Trump había visto un estudio que sugería que un 14% de las personas que votaron "no eran ciudadanos".



El pasado 8 noviembre, Trump obtuvo unos 2,9 millones de sufragios menos que su contrincante, Hillary Clinton, en el voto popular. Sin embargo, resultó vencedor en los Estados más importantes para el colegio electoral.



Uno de los más influyentes dirigentes del partido Republicano, el senador John McCain, no escondió su malestar con la actitud del presidente: "No veo ningún indicio ni evidencia de que haya habido fraude electoral", dijo este miércoles.



AFP