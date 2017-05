Donald Trump solicitó reducción de recursos que Estados Unidos le da a Colombia

El presidente Donald Trump presupuestó este martes una impresionante reducción del 35 por ciento a los recursos que Estados Unidos da anualmente a Colombia.



En su presupuesto para el año 2018, el presidente republicano solicita unos US$ 251.400 millones en recursos administrados por el Departamento de Estado para la guerra contra las drogas y algunos programas de desarrollo social y post conflicto.



(Lea: Trump se olvida de lucha contra el cambio climático en nuevo presupuesto).



La cifra es muy inferior a los US$ 391 millones (US$ unos 140 millones menos) que acaba de aprobar el Congreso de EE. UU. para este 2017.



El recorte más agudo de todos recayó precisamente en los fondos que tendrían como destino respaldar el proceso de paz. De US$ 187 millones que llegarían este año, Trump pide bajar a 105 millones. Es decir, un recorte del 45 por ciento.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington