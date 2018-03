Economía china superaría a la de la Eurozona a finales de este año

En otra señal de que el 'siglo asiático' ha llegado, China esta en vías de superar este año al área del euro en el tamaño de su economía. Se prevé que el producto interno bruto de China alcanzará unos US$13,2 billones en 2018, con lo que superaría el total combinado de US$12,8 billones de los 19 países que emplean el euro, según datos compilados por Bloomberg.



En el 2017, el grupo del euro sobrepasó a China por menos de US$200.000 millones.

"(Lo) superará y luego se mantendrá", dijo David Mann, economista jefe global en Singapur de Standard Chartered Bank. "Es una cuestión del sistema económico, la infraestructura institucional, la educación y la infraestructura dura, todo lo cual se ha movido en favor de Asia".



Asia -incluidas las potencias de Japón e India además de naciones emergentes de rápido crecimiento como Filipinas e Indonesia- ya destronó a las economías combinadas de América del Norte y del Sur en 2016, según datos compilados por Bloomberg. Y el ritmo de crecimiento promedio más rápido en Asia será un beneficio para esa creciente brecha durante muchos años.



Los lideres de China, reunidos en Pekín para el Congreso Nacional del Pueblo, han apostado a la capacidad del presidente Xi Jinping de mantener el crecimiento estable y han eliminado el limite de su mandato. La segunda mayor economía del mundo se está sobreponiendo a una desaceleración gradual a medida que Xi intenta manejar un cambio desde el modelo de bajos salarios y altas exportaciones del pasado a una gama más equilibrada en la que un mayor gasto interno desempeña un papel más importante.



Para hacerlo, China enfrenta numerosos desafíos. Tendrá que manejar una deuda creciente, los mercados financieros deberán abrirse a inversores globales y el gobierno tendrá que adaptarse a una población que envejece rápidamente. La ONU proyecta que un cuarto de sus habitantes tendrá mas de 60 años para 2030.



China debería crecer a un ritmo de al menos 6 por ciento durante el resto de esta década y mantener una tasa de entre 5 y 5,5 por ciento a lo largo de la década de los 2020, proyectó Mann, quien dijo que es difícil argumentar que el crecimiento en la zona del euro será muy superior al 2 por ciento en las práximas dos décadas.



Si bien es difícil comparar los datos de crecimiento en grandes periodos de tiempo, la mejor estimación sobre la última vez en que la economía de China eclipsó a Europa occidental fue hacia mediados del siglo XIX, dijo Aditya Bhave, economista global del Bank of America Merrill Lynch, quien citó cifras compiladas por el Proyecto Maddison de la Universidad de Groningen de Holanda.



La trayectoria ascendente de China ayudaría a que la economía mundial regrese a un estado que persistió durante la mayor parte de la historia, donde los últimos 150 años fueron un caso atípico en el que las economías occidentales superaron a las del este, dijo Mann. "El rápido resurgimiento de China como una potencia económica, recuerde que solía ser la mayor economía del mundo en el siglo XIX, tiene enormes implicaciones", dijo Rob Subbaraman, titular de economía de mercados emergentes de Nomura Holdings Inc. en Singapur.



"El impacto de China en los mercados financieros mundiales y de bienes básicos ya no es trivial. Pero su tamaño económico también trae tensiones económicas en términos de la competencia de participación de mercado en el comercio y la inversión", así como tensiones de política exterior, de acuerdo con Subbaraman.