La economía china creció 6,9% en el primer trimestre

La economía china creció un 6,9% interanual en el primer trimestre, una décima más que lo previsto por analistas y lo registrado en el último cuarto de 2016, pese al temor del propio Gobierno a que la desaceleración se reanude durante 2017.



Se trata del segundo trimestre consecutivo en que la mayor potencia económica de Asia se acelera, después de que entre octubre y diciembre de 2016 se registrara un aumento del PIB del 6,8%, una décima más que en el resto de ese año, según se extrae de los datos que divulgó este lunes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).



"Los principales indicadores se comportaron mejor de lo esperado, y con ello la economía nacional mantuvo el desarrollo estable y robusto de la segunda mitad del pasado año", destacó el portavoz de la ONE, Mao Shengyong.



Aunque esta aceleración, vinculada a cierto auge del comercio exterior en los últimos meses, invita al optimismo, ni el Ejecutivo chino ni los expertos creen que este periodo de aceleración dure mucho más este año, en el que Pekín quiere continuar la reforma del modelo de crecimiento y calcula que crecerá sólo en torno al 6,5 %.



"Ahora que los controles estatales sobre el sector inmobiliario están empezando a surgir efecto y que comienza a invertirse la anterior aceleración del crédito, es de esperar que la economía china comience a frenarse pronto", avanzó el economista Julian Evans-Pritchard, de la firma de análisis Capital Economics.



En un informe remitido tras la publicación de las cifras de hoy, el analista insistió en que no se espera que el crecimiento de los dos últimos trimestres prosiga en lo que resta de año.



Además, volvió a mostrar escepticismo ante las estadísticas gubernamentales chinas, después de que en 2016 estas mostraran una sospechosa estabilidad, si bien consideró que "es cierto que la economía china se está expandiendo a un ritmo próximo a los datos oficiales".



La ONE publicó un crecimiento del PIB chino del 6,7 % durante el primero, segundo y tercer trimestres del pasado año, una regularidad "improbable" en palabras de Evans-Pritchard.



Según las cifras oficiales para todo 2016 la economía china también creció un 6,7 %, el ritmo más bajo desde 1990, y aunque el Gobierno chino prevé que la tasa aún sea inferior en 2017, lo considera un efecto normal de su cambio de modelo económico a uno más centrado en el consumo interno y los servicios.



La oficina estadística también publicó hoy otros indicadores importantes, como la producción industrial, que en el periodo enero-marzo creció un 6,8 %, un punto porcentual más que en el mismo periodo de 2016.



Los analistas destacaron el significativo repunte de marzo, cuando el aumento interanual fue del 7,6 %.Por otro lado, la inversión en activos fijos en China creció un 9,2 % en el primer trimestre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016, 1,1 puntos porcentuales más que el aumento registrado durante todo el año pasado.



En un momento en el que el Gobierno chino intenta reducir el peso de la

economía estatal, la inversión de las firmas privadas fue mayor entre enero y marzo y ascendió a 828.000 millones de dólares, frente a los 479.000 millones de dólares de las compañías estatales.



Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la inversión del sector público fue más rápido (un 13,6 % interanual) que el del privado, donde la subida con respecto al mismo periodo de 2016 fue del 7,7 %. "El crecimiento del gasto en capital todavía continúa dependiendo fuertemente de la gran inversión en infraestructuras liderada por el Estado", analizó Capital Economics.



La ONE destacó las fuertes subidas de inversión en sectores como el de infraestructuras (un 23,5 % más) o la alta tecnología (22,6 %), mientras que en el inmobiliario, donde la burbuja en grandes ciudades contrasta con grandes existencias sin vender en urbes de tamaño medio, el crecimiento fue del 9,1 %. Las ventas al por menor, indicadoras del consumo, registraron una subida del 10 %, que en las áreas rurales fue superior a esa media (11,9 %) y en las zonas urbanas menor (9,7 %).