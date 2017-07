EE. UU. dice que renegociará un 'acuerdo justo' con México y Canadá

Estados Unidos detalló una dura estrategia de negociación para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, en una decisión sin precedentes, dijo que buscará impedir una manipulación cambiaria por parte de sus socios.



En un documento enviado al Congreso, el representante comercial Robert Lighthizer dijo que el Gobierno buscará reducir el déficit comercial de Estados Unidos mejorando el acceso de los bienes fabricados en el país a los mercados de México y Canadá, sus socios en el TLCAN.



El documento destaca que ningún país debería manipular el tipo de cambio para lograr una ventaja competitiva injusta. Pese a que Canadá y México no son considerados manipuladores de moneda, la referencia en la lista de objetivos podría crear un precedente para futuros acuerdos comerciales, como la negociación pendiente para modificar el pacto con Corea del Sur, país que está en la lista del Tesoro de Estados Unidos por posibles señales de manipulación cambiaria.



Entre las prioridades, Lighthizer dijo que Estados Unidos buscará eliminar un mecanismo de disputa comercial que ha impedido que su país inicie demandas contra casos de subsidios y dumping de compañías de mexicanas y canadienses. También planea dejar sin efecto una serie de barreras no arancelarias a las exportaciones agrícolas a sus socios.



"Demasiados estadounidenses se han visto afectados por el cierre de fábricas, los puestos de trabajo que se fueron al extranjero y el incumplimiento de promesas políticas", sostuvo Lighthizer en un comunicado. "Con el liderazgo del presidente (Donald) Trump, la oficina del representante comercial negociará un acuerdo justo", agregó el funcionario, quien sostuvo que las negociaciones no comenzarán antes del 16 de agosto.



México recibió con agrado los objetivos de Estados Unidos para la renegociación del TLCAN y reiteró su disposición para que arranque formalmente el proceso, dijo la Secretaría de Economía.



Las demandas estadounidenses sobre el TLCAN podrían tener consecuencias de gran importancia para las relaciones comerciales del país con el resto del mundo. China está dispuesta a mejorar sus lazos con México y Canadá a la luz de la decisión de Washington.



Más temprano el lunes, líderes sindicales y legisladores demócratas recordaron a Trump que esperan que cumpla con sus promesas de campaña de proteger a los trabajadores del país en las conversaciones comerciales con sus vecinos.



Para el Gobierno canadiense no hay demasiadas sorpresas en las prioridades de Estados Unidos sobre el TLCAN, según dijo una fuente conocedora del tema, que destacó que funcionarios de los tres países se reunirán en Washington para discutir la logística de las negociaciones.