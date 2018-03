EE. UU. prohibiría exportaciones de crudo de Venezuela a gran escala

Washington está considerando sancionar a una compañía de servicios petroleros administrada por militares venezolanos y restringir la cobertura asegurada de los embarques de crudo del país suramericano para aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, dijo un funcionario estadounidense.



Lea: (Hasta los animales de los zoológicos se mueren de hambre en Venezuela).

Mientras Maduro busca la reelección en unos comicios en abril, a los que se oponen Washington y sus aliados, Estados Unidos analiza sanciones que apuntarían al vital sector petrolero de Venezuela, agregó a Reuters.



Lea: (EE.UU. sancionaría al sector petrolero venezolano antes de la elección presidencial).



Algunas medidas podrían aplicarse antes de la votación y otras podrían ser impuestas después. El funcionario, cercano a las deliberaciones internas de Estados Unidos sobre la política venezolana y que habló bajo condición de anonimato, no descartó una eventual prohibición a gran escala de las exportaciones de crudo de Venezuela a la nación norteamericana como parte de sanciones más duras. "Creo que (esto causaría) una sacudida bastante fuerte en el mercado del petróleo en el corto plazo", anticipó.



Lea: (El hambre afecta la producción petrolera de Venezuela).



Aún no ha sido tomada una decisión y cualquier acción de Washington tomaría en cuenta el daño potencial a los ciudadanos venezolanos, que ya sufren de escasez de alimentos e hiperinflación, y a los países vecinos; así como el impacto en la industria petrolera y en los consumidores estadounidenses, destacó.



Venezuela fue el cuarto proveedor de crudo y productos petroleros a Estados Unidos en el 2017, según la Administración de Información de Energía (EIA por su sigla en inglés). Esas ventas de crudo del año pasado fueron las más bajas desde 1991, de acuerdo con datos de flujos comerciales de Thomson Reuters.



"Las sanciones petroleras no se deben tomar a la ligera", dijo el funcionario. "Esto implicaría una escalada bastante fuerte para la política estadounidense, ya sea si se trata de una sanción a todo el sector petrolero o medidas diferentes escalonadas", agregó.



El Gobierno del presidente Donald Trump también está considerando posibles sanciones adicionales contra figuras militares y políticas de alto nivel, incluyendo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo el funcionario.



Expertos sostienen que las sanciones individuales han tenido poco o ningún impacto en las políticas del Gobierno venezolano. Maduro, sancionado el año pasado, se burla regularmente de la desaprobación de Washington y culpa al "imperio" estadounidense por los problemas económicos de su país.