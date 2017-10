'El bitcoin es altamente especulativo pero no es malo', jefe de Morgan Stanley

No todos los jefes de bancos de Wall Street son pesimistas sobre el bitcoin. El presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, tiene una opinión más medida de la criptomoneda que su rival Jamie Dimon, la cabeza de JPMorgan Chase & Co., que este mes llamó al bitcoin "un fraude" que está en una burbuja especulativa peor que los tulipanes.



El bitcoin es "ciertamente algo más que una moda", dijo Gorman en un evento realizado por el diario 'The Wall Street Journal'. "El concepto de moneda anónima es un concepto muy interesante, interesante por las protecciones de privacidad que da a la gente, interesante por lo que le dice al sistema bancario central sobre el control de eso".



La moneda digital se ha elevado en los últimos meses, impulsada por una mayor aceptación de la tecnología de cadena de bloques que sustenta el intercambio y el optimismo de que los tiempos de transacción mas rápidos fomentaran un uso más amplio.



Los precios han subido más de cuatro veces este año, una racha que ha provocado el debate sobre si se trata de una burbuja. "No he invertido en ella", dijo Gorman. "He hablado con mucha gente que lo ha hecho. Es obviamente altamente especulativo, pero no es algo que sea inherentemente malo. Es una consecuencia natural de toda la tecnología de cadena de bloques".



Gorman se preguntó "en qué momento los reguladores, como los chinos han estado diciendo, deciden que queremos controlar los flujos monetarios por el lavado de dinero y la privacidad y las salidas de capital y todas las otras razones".



Dimon diferenció entre la divisa bitcoin y la tecnología subyacente de la cadena de bloques, que dijo que podría ser útil. También señaló que su hija había comprado

bitcoins.