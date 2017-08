Proteger a los Trump está dejando al Servicio Secreto sin recursos

El Servicio Secreto de Estados Unidos enfrenta una crisis de liquidez por los altos costos de proteger al presidente Donald Trump, sus múltiples casas y su gran familia.



En una entrevista publicada este lunes, el jefe del Servicio Secreto, Randolph "Tex" Ailes, dijo al diario USA Today que más de 1.000 agentes ya han llegado a su tope anual de salario y horas extra, debido a la carga de trabajo.



La situación se complica si se tiene en cuenta que con los 150 mandatarios y líderes extranjeros que se reunirán el próximo mes en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, las demandas sobre el servicio de seguridad se intensifican.



Trump ha viajado prácticamente cada fin de semana a sus casas en Florida, Nueva Jersey y Virginia. Además, el Servicio Secreto brinda protección a sus hijos adultos en viajes de negocios y vacaciones. En total, 42 personas de su gobierno tienen protección del Servicio Secreto, incluidos 18 miembros de su familia.



"El presidente tiene una familia grande y nuestra responsabilidad está fijada en la ley", explicó Ailes. "No puedo cambiar eso, no tengo ninguna flexibilidad", agregó el funcionario.



Ailes, quien está buscando más fondos en el Congreso, asegura que está negociando subir los topes de sueldo y tiempo extra de los agentes de 160.000 al año a 187.000 dólares, al menos por lo que resta del periodo de Trump.



De acuerdo con Newsy Newslook, el presidente Trump realizó 41 viajes a sus mansiones y complejos en New Jersey, Virginia y Florida, con lo que ha estado 21 de 28 fines de semana viajando a sus propiedades. Newslook compara esta correría de Trump con los 15 días que Barack Obama a este punto de su primer año de presidencia había estado fuera de la Casa Blanca.



Algunas estimaciones señalan que los viajes de fin de semana de Trump y su familia le han costado a los contribuyentes cerca de 55 millones de dólares, indicó Newsy Newslook..



AFP