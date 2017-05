En Venezuela, ya se pagan 6.000 bolívares por un dólar en el mercado negro

A pesar de los esfuerzos del gobierno venezolano para detener la rápida depreciación de su moneda, este sigue en caída libre y hoy alcanzó la cifra de 6.000 bolívares por dólar, según la página de internet dolartoday.com mientras que en Cúcuta se cotiza a 50 centavos de peso.



Lea: (Venezuela, con la 23 hiperinflación más alta de la historia del mundo).



Para detener esta devaluación, el gobierno venezolano ha implementado una serie de medidas a lo largo de los últimos años, como diferentes tasas de cambio, unas veces dos, otras tres, que de todas maneras han sido incapaces de frenar la depreciación de su moneda. De la misma manera, unas veces culpando a dolartoday.com y otras a las casas de cambio de Cúcuta.



Lea: (Fiscalía venezolana denuncia exceso de fuerza de la Guardia Nacional contra manifestantes).



En diálogo con Portafolio, el profesor estadounidense Steve H. Hanke, quien aseguró que Venezuela presentó la 23 hiperinflación más alta de la historia del mundo en noviembre pasado con 221% solamente en ese mes, precisamente como resultado también de la devaluación de la moneda.



Lea: (Venezuela presenta nuevo sistema de subasta para venta de divisas).



Hanke también aclaró que el portal Dolartoday no tenía que ver con la devaluación del bolívar, como lo asegura el gobierno venezolano, “es irrelevante, ellos lo que hacen es reportar la tasa libre del mercado. Es como Bloomberg reportando los diferentes índices en Estados Unidos y alrededor del mundo”.



Y añadió que es “Es muy fácil tener la cifra de la tasa de cambio, tengo gente que me la recoge diariamente en Venezuela por diferentes métodos y ellos siempre están muy cerca uno del otro. Todo mundo sabe cuál es la tasa. La de Dolartoday es la tasa del mercado libre. Es objetiva. Es lo que es”.



Esta semana el Gobierno venezolano fijo una banda para el nuevo sistema cambiario, el Banco Central de Venezuela la delimitó para la primera subasta, llamado Dicom, y determinó que flotará entre 1.800 y 2.200 bolívares por dólar, menos de la mitad que el tipo de cambio en el mercado paralelo no oficial. El nuevo sistema, que funcionará a través de subastas de divisas, sustituye al extinto Sistema Marginal de Divisas (Simadi), en el cual el billete verde era vendido a unos 700 bolívares.



La primera subasta supuestamente se celebró ayer jueves. Los resultados serán publicados este martes. En el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), las personas naturales podrán comprar hasta 500 dólares trimestrales y las personas jurídicas hasta un máximo de 400.000 dólares cada mes.



El complejo control de cambios venezolano también está compuesto por el sistema Dipro, donde el dólar cotiza a 10 bolívares y está destinado principalmente a la compra de alimentos y medicinas por parte del sector público.



Economistas esperan que el Dicom esté focalizado en el sector privado que, en medio de la profunda crisis económica, se queja de no contar con los recursos necesarios para mantener el ritmo de sus importaciones de materias primas.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co