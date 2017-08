Fuerte caída del petróleo ante una menor demanda de China

El petroleo cayó en medio de temores de una disminución de la demanda en China y ensombreciendo reportes de que la oferta de crudo de Libia había sido interrumpida.



Los futuros cayeron dos por ciento en Nueva York luego de conocerse que la refinación de crudo en China registró en julio su mayor caída en tres años, mientras que la producción de crudo retrocedió desde la más alta de este año.



Lea: (Petróleo nacional gana US$6 en los mercados internacionales).



"Estamos viendo algo de fuerza en el dólar, y la preponderancia de noticias parece estar favoreciendo a los pesimistas en este momento", dijo Phil Flynn, analista de mercado senior de Price Futures Group Inc. en Chicago. "Si nos fijamos en los datos de China esta mañana, en cuando a la refinación disminuyendo en julio, eso está aumentando la percepción de desaceleración de la demanda, y está contrarrestando las preocupaciones sobre la producción de petróleo en Libia".



Lea: (Opep prevé mayor demanda de petróleo el año entrante).



El petróleo ha fluctuado por debajo de los 50 dólares el barril, a medida que los inversionistas sopesan la creciente oferta mundial frente a las restricciones de producción de la Organización de Países Exportadores de Petroleo (Opep) y sus aliados.



Lea: (Opep todavía no ha ganado la lucha contra los bajos precios del crudo).



Los datos sobre los niveles de refinación en China están alimentando temores de que el segundo mayor consumidor del mundo esté reduciendo su apetito. En Estados Unidos, los productores siguen perforando más petróleo, con el número de plataformas activas en su nivel más alto desde abril de 2015, según datos del viernes de Baker Hughes Inc.



En medio de todas las señales de un persistente exceso de oferta, el famoso operador Andy Hall le dijo adiós al mercado petróleo debido a que empeoró la perspectiva de precios.



El West Texas Intermediate para entrega en septiembre cayó 1,24 dólares a 47,57 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El total de volumen negociado estaba cerca de 0,7 por ciento por debajo del promedio de 100 días. Los precios cayeron 1,5 por ciento la semana pasada.



El Brent, la referencia global, para liquidación en octubre cayó 1,11 dólares a 50,99 dólares el barril en la bolsa de futuros de Europa ICE, después de retroceder 0,6 por ciento la semana pasada.