Asamblea Constituyente de Venezuela sesionará a partir de mañana

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela Delsy Rodríguez convocó para este sábado la primera sesión del "poder plenipotenciario" para dar inicio al proceso que reformará la Constitución venezolana y reordenará el Estado. Rodríguez, quien fue elegida como presidenta de la Asamblea Constituyente este viernes durante su instalación, ordenó notificar a todos los poderes públicos del país de la ordenación de los más de 500 asambleístas elegidos hace menos de una semana, que en su primera sesión actuará en nombre del "poder originario del pueblo de Venezuela", indicó en su primer discurso al frente del organismo.



"No crean que vamos a esperar semanas, meses, años, no. Desde mañana comenzamos a actuar desde esta Asamblea Nacional Constituyente (...) y a los que hacen guerra psicológica al pueblo les llegará la justicia", dijo Rodríguez.



Desde el Salón Elíptico del Palacio Legislativo venezolano, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente indicó a los demás representantes que el objetivo de este proceso, que podría demorar un año, es "apartar" los impedimentos de la actual Carta Magna vigente.



"Vinimos aquí no a destruir nuestra Constitución, no. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que nos han impedido ejercer la validez material de nuestra Constitución", indicó. Además destacó que, a su juicio, el presidente Nicolás Maduro "se hizo gigante hoy, creció por sobre sí mismo y entregó el poder al pueblo", con la invocación del máximo poder constitucional que ha dado un poder casi ilimitado al sector del chavismo que gobierna el país.



Rodríguez dijo en su discurso, transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, que esta ANC logró "romper la fase más oscura de la dictadura que desde la derecha trataba de impedir el ejercicio de los venezolanos (...) para nuestro derecho al voto, para ejercer el derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo, la salud, la vida". Dijo que desde esta Constituyente se extiende "la mano firme" para el diálogo nacional al tiempo que aseguró que en este nuevo foro, conformado solo por chavistas, "no hay exclusión" y señaló que "el mensaje de exclusión es de la derecha apátrida".



En este sentido, acusó a la oposición de esparcir ideas falsas sobre lo que sucede en el país y señaló: "En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad (...) aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor". También apuntó que la nueva Carta Magna que surja de esta Constituyente será escrita por "el pueblo llano" y no por "expertos". Esta Asamblea nace "de un profundo conflicto histórico, de un grupo minoritario que pretende hacerse de la patria, un grupo minoritario que pretende la restauración neoliberal a costa y al precio que sea", dijo.



El propio presidente Maduro y otros dirigentes del oficialismo han adelantado que la Constituyente trabajará para eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados e intervendrá la Fiscalía, cuya titular, Luisa Ortega Díaz, ha alertado de los tintes que considera totalitarios de este plan para cambiar el ordenamiento jurídico.



* Con información de EFE.