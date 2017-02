El candidato oficialista a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, y el opositor Guillermo Lasso se enfrentarán en un balotaje el 2 de abril, al no haber conseguido los votos necesarios para ganar en primera vuelta, acabó de declarar el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo.



"No es posible", dijo Pozo, respondiendo a una pregunta de un periodista sobre si matemáticamente podrían variar los resultados del escrutinio oficial. "Tenemos una tendencia marcada".



Con el con el 95,4 por ciento de las actas escrutadas, Moreno, un administrador de 63 años que padece de paraplejia, sumaba el 39,22 por ciento de los votos válidos frente al 28,34 por ciento de Lasso, un ex banquero que busca por segunda vez la presidencia del país.



Moreno, ex vicepresidente del saliente mandatario Rafael Correa entre 2007 y 2013, requería un 40 por ciento de los votos válidos más una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre Lasso para obtener un triunfo en la primera vuelta electoral.



El retraso en la proclamación de resultados oficiales finales de la elección despertó incertidumbre entre los ecuatorianos y denuncias de fraude. En los comicios del domingo, unos 9,8 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas para decidir entre la continuidad del modelo socialista instaurado por Correa hace una década o un cambio de timón hacia una economía de libre mercado.



A pesar de la diferencia de más de 10 puntos porcentuales que separan a Moreno de Lasso, el balotaje es un duro revés para el oficialismo que, liderado por Correa, ha conseguido contundentes victorias en las urnas desde que asumió el poder en el 2007.



Moreno, quien ha buscado desmarcarse del estilo confrontacional de Correa y de las acusaciones de corrupción que han salpicado a su gobierno, pareciera resignado a definir la presidencia en una segunda vuelta electoral, luego de haber celebrado previamente su "triunfo" al conocerse los primeros resultados a boca de urna.



Lasso, accionista del Banco Guayaquil, del cual fue presidente por casi dos décadas, ha pedido al resto de los seis candidatos opositores unirse para enfrentar a Moreno. Sin embargo, el banquero aún despierta recelo en parte de la población que lo asocia con la crisis financiera de 1999, que obligó a miles de ecuatorianos a emigrar dejando atrás un país sumido en el desempleo y la inflación.