Mario Abdo Benítez, favorito en las elecciones presidenciales de Paraguay de este domingo

Los paraguayos eligen presidente este domingo en comicios donde el favorito es un joven conservador vinculado por su familia a la última dictadura, y su principal rival, un político de centroizquierda que promete defender a los más pobres. Mario Abdo Benítez, del gobernante Partido Colorado, llega con una cómoda ventaja en las preferencias -según la mayoría de los sondeos- frente a su rival más cercano, el abogado Efraín Alegre de la alianza opositora de centroizquierda Ganar.



(Lea: Protestas en Nicaragua dejan más de 20 muertos)



Abdo, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay con mano de hierro por 35 años hasta 1989, venció en la interna partidaria por la candidatura a la corriente del actual mandatario Horacio Cartes. "Voy a liderar un gran proceso de diálogo nacional", dijo Abdo a periodistas en el jardín de su casa al iniciar la jornada electoral, poco antes de votar y visitar la tumba de su padre en un cementerio de Asunción.



(Lea: La Uiaf lidera grupo internacional de trabajo contra la corrupción en Venezuela)



Aunque no hay grandes diferencias a nivel de propuestas macroeconómicas entre los principales candidatos, Abdo, de 46 años, promete mantener el rumbo actual, los tributos bajos y exenciones para estimular la inversión extranjera y la producción del agro del país, cuarto exportador mundial de soja.



El exsenador educado en Estados Unidos también ha dicho que quiere tender lazos con China sin comprometer su vínculo diplomático con Taiwán. "Mario Abdo Benítez me trasmite buena imagen, ganó ante un poder económico muy importante" en la interna frente al candidato de Cartes, dijo Dalton Musi, de 65 años.



Alegre, por su parte, promete salud pública gratuita y bajar la tarifa de la energía eléctrica para aprovechar la producción de las gigantes hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, que Paraguay comparte con Brasil y Argentina. "Hoy va a ganar el Paraguay, un Paraguay que apuesta al futuro, a su grandeza, no al pasado", dijo Alegre. "Tenemos un ejército de la alianza Ganar en todas las mesas del Paraguay dispuesto a defender con sus pechos y su vida la democracia", agregó.



Alrededor de 4,2 millones de paraguayos están habilitados para votar en unos comicios que renovarán también 45 escaños del Senado, 80 de la Cámara de Diputados y 17 gobiernos regionales.



El nuevo presidente asumirá el cargo el 15 de agosto.





* Reuters.