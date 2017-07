Empresas de Venezuela que participen en paro cívico serán sancionadas

El gobierno Venezolano advirtió que si las empresas del país deciden sumarse al paro cívico convocado para mañana jueves por la oposición, recibirán sanciones.



(Lea: Estados Unidos sancionaría a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino)



El ministro de Trabajo del país, Néstor Ovalles aseguró que "hay sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Un cierre que no esté ajustado al procedimiento de ley, acarrea sanciones".



(Lea: 'Muy poco ha cambiado para que Maduro se siente a negociar')



El funcionario indicó que su despacho no desea establecer sanciones o multas a empresas, pero aseguró que "en el momento que tengamos que aplicarlas, con riguridad, energía y carácter, lo haremos".



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a paro en el marco de sus protestas para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro y rechazar la Asamblea Constituyente impulsada por el mandatario, cuyos delegados se elegirán el 30 de julio.



Ovalles anunció que comisiones de "inspectores móviles" -integradas por fiscales del Seguro Social y supervisores del Ministerio del Trabajo- recorrerán el jueves empresas en distintas zonas del país.



"No dudo en calificar como irresponsable estas formas de paro o de huelga que no responden a ninguna normativa laboral. No nos queda otra cosa que hacer un llamado a los trabajadores y a los empresarios a que mañana es un día de absoluta normalidad, en el que las empresas deben abrir", añadió el ministro.



El llamado opositor a paro ha sido respaldado por las principales organizaciones patronales y sindicales de Venezuela.