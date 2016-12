Las compañías que abandonen Estados Unidos en búsqueda de menores costos en otros países enfrentarán “consecuencias”, amenazó este jueves el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que también ofreció cortar impuestos y regulaciones empresariales.



“Las compañías no van a abandonar Estados Unidos sin consecuencias. No va a pasar”, lanzó Trump durante una visita a la fábrica de aparatos de aire acondicionado Carrier en Indiana, que renunció a relocalizar 1.000 puestos de trabajo en México.



En su propuesta para retener la huida de empresas, Trump prometió reducir los impuestos y cortar con las regulaciones que “aplastan” a las industrias y los pequeños negocios.



“Sus impuestos estarán en lo más bajo y sus regulaciones innecesarias desaparecerán. Necesitamos regulaciones por seguridad y el ambiente. Pero la mayoría de las regulaciones no tienen sentido”, dijo el magnate republicano.



Al resaltar que seis de las ocho compañías estadounidenses de aire acondicionado están reubicadas en México, Trump insistió: ”No lo toleraremos más”.



“Nos gusta México. Estuve hace tres meses con el presidente de México, un tipo tremendo, pero debemos tener un trato justo. No recibimos nada”, afirmó, reiterando sus críticas de campaña contra el tratado de libre comercio de Norteamérica (Tlcan).



“Tenemos el Tlcan, que es desastre total”, afirmó.



Trump también reiteró su promesa de construir un muro en la frontera con México. “Créanme, vamos a construir ese muro”, señaló.



AFP