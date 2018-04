En medio de tensión comercial, China anuncia más apertura económica

El presidente chino, Xi Jinping, prometió este martes más protección de los derechos de propiedad intelectual y una bajada de aranceles a la importación de productos extranjeros, pero no se pronunció frente a la creciente tensión comercial con Estados Unidos en el discurso de tono pacífico y aperturista que dio en el Foro de Boao.



La estrategia de desarrollo de la segunda potencia económica mundial consistirá en abrirse al exterior, sobre todo en sectores como el financiero (banca y seguros) o el automovilístico, para el que anunció una reducción de los aranceles a la compra de vehículos extranjeros.



China aumentará así su volumen de importaciones con el objetivo de equilibrar su balanza comercial, en la que acusa un fuerte superávit económico visto con recelo en el exterior, y de ofrecer más productos competitivos a la población.



Xi destacó que el país reforzará la protección de los derechos de propiedad intelectual tanto de empresas nacionales como internacionales (una inquietud constante de las foráneas) y que "cumplirá con las reglas del comercio internacional, aumentará la transparencia y fomentará la competencia del mercado", oponiéndose al monopolio.



Además, de aquí a junio el Gobierno culminará la revisión de la lista negra de sectores en los que se prohíbe o limita la entrada de empresas extranjeras, y que se eliminarán las restricciones al capital foráneo en algunos segmentos para facilitar la asignación de recursos.



Todo ello servirá para crear un "ambiente atractivo para la inversión" exterior, un mensaje que Xi repitió reiteradamente en la conferencia económica de Boao, considerada el "Davos asiático", que comenzó el domingo en la ciudad homónima de la isla tropical de Hainan, fue inaugurada oficialmente hoy y concluye mañana.



A pesar de la escalada de tensión que se ha producido recientemente entre China y Estados Unidos por las respectivas imposiciones de aranceles, una "batalla" que desató el presidente Donald Trump, su homólogo chino mostró un tono no beligerante y no hizo ninguna mención directa a la situación comercial entre ambas potencias.



Sí recalcó, no obstante, que "la mentalidad de la Guerra Fría está ahora más fuera de lugar que nunca" y que "solo el desarrollo pacífico puede dar resultados beneficiosos para todos". "Apertura o aislamiento, progreso o retroceso, la Humanidad tiene una gran decisión que tomar", planteó ante una audiencia que contaba con la presencia de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), o de Antonio Guterres, secretario general de la ONU.



En su discurso posterior Lagarde felicitó a Xi por su afán aperturista y celebró especialmente la prometida protección de los derechos de propiedad intelectual, aunque recomendó al país que termine con las fracturas digital, regulatoria y de innovación.



Los sectores económicos a los que hizo referencia Xi para liderar la apertura económica de China fueron el financiero, sobre todo la banca y los seguros, el automovilístico, las manufacturas y la industria de semiconductores.



Avanzó que se aprobarán medidas para atraer activos extranjeros del sector bancario y de inversiones, al tiempo que en el sector de los seguros se reducen los requisitos al capital extranjero y a los negocios domésticos para expandirse.



La liberalización de las finanzas se culminará "pronto", vaticinó, y "el sector financiero chino será más competitivo", con más áreas de cooperación entre China y los mercados internacionales.



China celebra este año el cuadragésimo aniversario de la apertura de su economía, un rumbo que fue "clave" para alcanzar el ritmo de crecimiento medio del 9,5 % anual de su Producto Interior Bruto en las últimas cuatro décadas, resaltó Xi, quien apuntó que "solo se puede conseguir más crecimiento con más apertura". "La apertura es una decisión estratégica necesaria para el desarrollo. Impulsar la globalización económica beneficiará a todo el mundo", concluyó Xi.