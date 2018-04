En Perú, líderes de América buscan acciones contra la corrupción

Los líderes de América buscarán acordar este viernes acciones concretas para luchar contra la corrupción, que no sólo ha frenado la inversión y el crecimiento económico sino también desatado crisis políticas en los últimos años.



En la Cumbre de las Américas se espera además que Estados Unidos intente frenar la creciente influencia de China en la región, sin la presencia del mandatario Donald Trump, quien canceló a última hora su primer viaje oficial a Latinoamérica.

Los cancilleres de la región culminaron el jueves la negociación del Compromiso de Lima "Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción", dejando el documento listo para ser rubricado por los presidentes en una sesión plenaria el sábado, dijo la cancillería de Perú en un comunicado.



"Los representantes de los países de la región consideraron que este resultado revitaliza el proceso de Cumbres, pues luego de 13 años este mecanismo logra consensuar un documento orientado a la acción", dijo la cancillería peruana.



La región se vio envuelta en los últimos meses en escándalos de corrupción protagonizada por la constructora brasileña Odebrecht, que admitió el pago de sobornos a funcionarios para ganar obras públicas en varios países de Latinoamérica.



El tema se agitó en marzo con la renuncia del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, acorralado de denuncias y pedidos de destitución en el Congreso por sus vínculos con la empresa.



Martín Vizcarra, sucesor de Kuczynski, dijo en la víspera en una cumbre paralela de empresarios que la corrupción ha mermado la confianza de la población en sus autoridades y en su clase empresarial.



"Estas cosas nos afectan de forma negativa y han menoscabado nuestro crecimiento y desarrollo. Por eso nuestros ciudadanos nos demandan acciones para enfrentar la corrupción", afirmó.



EEUU, CHINA Y VENEZUELA



En lugar de Trump asistirá el vicepresidente Mike Pence, que planea pedir a sus aliados en la región que presionen al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que realice reformas antes de las elecciones de mayo, que han sido calificadas como una farsa por la oposición y líderes regionales.



Maduro tampoco participará en la cumbre regional.



Otros de los grandes temas en la mesa de la cumbre presidencial será el comercio, en medio de una disputa entre Estados Unidos y China, los principales mercados para los productos de Latinoamérica.



La tensión se extendió el jueves luego de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmó que Washington no dejará el liderazgo comercial en su propio continente en manos de países autoritarios, en una alusión a China que ha ganado influencia en Latinoamérica. Pero algunos empresarios que llegaron a Lima para la cita dijeron que Estados Unidos parece que estuviera trabajando en contra de esa idea.



“El plan de Trump parece ser asegurar que Estados Unidos ya no sea el líder mundial", dijo a Reuters Gustavo Grobocopatel, presidente ejecutivo de un grupo agrícola argentino, en una cumbre conjunta para líderes empresariales el jueves.



Trump ha amenazado con aplicar más aranceles a productos chinos y ha afirmado que no tiene prisa por llegar a un acuerdo sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que tiene con México y Canadá.



"Esta cumbre debe ser una plataforma para establecer mecanismos óptimos que permitan construir en América Latina un ejemplo de integración, de unión. Son tiempos de paz, de integración, no de muros físicos", dijo el presidente boliviano Evo Morales en la cumbre de empresarios, aludiendo a la idea de Trump de erigir un muro en la frontera con México.



Reuters