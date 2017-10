¿Es posible un petróleo por encima de los 60 dólares?

Quienes tienen una posición alcista respecto del petróleo han vuelto a tener las riendas del mercado con un barril a 60 dólares a la vista, pero podría ser un camino de corta duración.



La Opep y Rusia están reduciendo la producción más que nunca, la demanda está sorprendentemente fuerte y la amenaza de una interrupción en Oriente Medio nuevamente asoma en el horizonte.



Los precios mundiales has registrado un salto de más de 20 por ciento desde junio, mientras que el Brent alcanzó el lunes su nivel más alto en dos años. Sin embargo, el nivel de los 60 dólares probablemente sea más un límite que una plataforma de lanzamiento.



El aumento de los ingresos podría debilitar el compromiso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo con su acuerdo de oferta que, según muchas proyecciones debería prorrogarse. La producción estadounidense de petróleo de shale ya está creciendo rápidamente y los precios más altos podrían impulsar un aumento de la explotación.



"El barril de Brent podría superar los 60 dólares en el cuarto trimestre", pero eso podría no ser sostenible, dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS Group AG. "Transmitiría el mensaje equivocado a la producción de shale estadounidense de mantenerse tan alto: perforen y produzcan más".



Sin embargo, después de años de un panorama sombrío, el estado de ánimo en el mercado petrolero está cambiando. En la Conferencia Anual de Petróleo del Asia-Pacifico en Singapur, el humor en los cócteles de esta semana sin duda fue más optimista. El consenso era que la demanda crecerá en 1,7 millones a 1,8 millones de barriles diarios este año, 400.000 a 500.000 más de lo previsto a comienzos de año.



"Esta alza tiene una base mucho más fundamental que las que vimos de marzo a abril y durante mayo", dijo telefónicamente Torbjorn Kjus, analista jefe de petróleo de DNB Bank ASA en Oslo. "Las existencias se están reduciendo" y los altos márgenes de refinación indican que la demanda es vigorosa.



Esa es la situación en este momento, pero el mercado parece más difícil a comienzos de 2018, cuando la oferta podría volver a aumentar, según David Fyfe, economista jefe de la comercializadora de petróleo Gunvor Group Ltd. "Si superamos los 60 dólares, creo que nos mantendremos por arriba de ese precio durante el resto del año", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates Ltd.. "Lo que vaya a ocurrir después de 2017 está enteramente en las manos de la Opep".



Muchos integrantes de la industria, incluido un alto ejecutivo de la división de comercialización de BP Plc, dicen que la Opep y sus aliados tendrán que extender los recortes de producción más allá de la fecha tope de marzo para evitar que el exceso de oferta reaparezca el año que viene. Hasta ahora, esto es incierto. Cuando el grupo de productores se reunió la semana pasada en Viena, no recomendó una prórroga, mientras que el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, destacó la necesidad de empezar a planear una estrategia de salida.



Mantenerse por arriba de los 60 dólares podría resultar difícil por otra razón: se ha llegado a ver esa cifra como el extremo superior de una banda de precios que cuenta con el apoyo de la Opep. Si bien el grupo de productores niega que esa banda exista, es improbable que sus miembros cumplan cabalmente con las reducciones si los precios llegaran tan alto, escribió el director gerente de Petromatrix GmbH, Olivier Jakob.



El mercado debería preocuparse por el cumplimiento de la Opep si el crudo supera los 60 dólares, dijo en Singapur Waleed Al-Bader, subdirector gerente de marketing, petróleo crudo y productos de petróleos de Kuwait Petroleum Corp.