Estado Islámico asumió la autoría del atentado en un concierto en Mánchester

El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el martes el atentado suicida que dejó 22 muertos, entre ellos dos chicas de 8 y 18 años, y 59 heridos, en un concierto en Mánchester atestado de jóvenes.



El autor del atentado, el más mortífero en suelo británico en doce años, “deliberadamente apuntó a jóvenes inocentes e indefensos”, sostuvo el martes la primera ministra británica Theresa May.



(Lea: Al menos 20 muertos y 50 heridos dejan las explosiones en Manchester).



La niña de 8 años Saffie Rose Roussos y la adolescente Georgina Callander, de 18 años, una estudiante -ambas del condado de Lancashire- son las dos víctimas identificadas de momento.



En un comunicado publicado en uno de sus canales habituales en las redes sociales, el Estado Islámico (EI) afirmó que “uno de los soldados del califato colocó una bomba entre la muchedumbre” durante el concierto de la estrella juvenil Ariana Grande. El grupo yihadista amenazó con otros ataques.



La agencia de propaganda de EI afirmó por su parte que hay un "equipo" de combatientes tras el atentado.



En ese sentido, la policía practicó la primera detención en relación al caso, la de un hombre de 23 años en el sur de Mánchester.



POLICÍA TRAS EL SOSPECHOSO



“La policía y las fuerzas de seguridad creen conocer la identidad del autor, pero en este punto de las investigaciones no pueden confirmar su nombre”, informó la primer ministro May.



May llegó a la ciudad a primera hora de la tarde para ver de primera mano los efectos de "uno de los peores actos terroristas de la historia de este país", afirmó.



El autor actuó "deliberadamente contra niños y jóvenes que deberían haber estado disfrutando de una de las mejores noches de sus vidas".



El ataque de Manchester es el más grave en suelo británico desde julio de 2005 cuando una serie de atentados suicida dejó 52 muertos, entre ellos cuatro kamikazes, y 700 heridos en el metro y un autobús de Londres.



Este ataque fue reivindicado por un grupo que decía pertenecer a Al Qaida. - Buscando a familiares.



AFP