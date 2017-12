Estados Unidos declarará a China como 'competidor estratégico'

El presidente de Estados Unidos Donald Trump declarará a China un "competidor estratégico" de su país en un discurso que establece una estrategia oficial de seguridad nacional fuertemente influenciada por sus puntos de vista sobre el comercio y las relaciones económicas, dijeron altos funcionarios del gobierno.



(Lea: Pujantes mercados emergentes enfrentan peligros en el 2018)



El lenguaje, según lo descrito por los funcionarios, parece más suave que el sello utilizado por el Asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, quien la semana pasada acusó a China de "agresión económica". Aun así, el anuncio describirá posibles acciones económicas que podrían tener como objetivo a China, dijeron los funcionarios, una señal de un cambio frente al enfoque más conciliador que Trump ha tomado con el presidente chino, Xi Jinping, desde que fue elegido hace un año.



(Lea: La divulgación del impacto climático toma impulso entre las grandes empresas)



"Estamos en competencia económica con China", dijo Steven Mnuchin en el programa "Fox News Sunday". "Esto no se trata de guerras comerciales. Esto es sobre el comercio justo reciproco. Y si tenemos que proteger a los trabajadores estadounidenses y poner aranceles u otras cosas, donde no tienen un comercio justo con nosotros, el presidente lo hará".



La estrategia de seguridad nacional, un documento ordenado por el Congreso, describirá el enfoque de la administración Trump en una serie de desafíos globales, incluido el programa nuclear de Corea del Norte, el terrorismo internacional, la agresión rusa y la creciente influencia de China.



SEGURIDAD ECONÓMICA



El cambio climático no figurará en el documento como una amenaza para la seguridad, una divergencia de la política del expresidente Barack Obama, dijeron las autoridades. El Secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, se ha referido anteriormente al cambio climático como una amenaza para la seguridad nacional.



Trump se concentrará principalmente en asuntos comerciales y económicos considerados centrales para la seguridad nacional de EE.UU., reiterando su creencia de que EE.UU. cedió terreno en virtud de los acuerdos comerciales existentes, según altos funcionarios del gobierno que hablaron con la prensa el domingo con la condición de que sus nombres no sean utilizados. Eso hace que el presidente vuelva al objetivo de "EE.UU. Primero", el que utilizó en su exitosa campaña de 2016, en la que sacó provecho de las preocupaciones económicas de muchos votantes.



"Busque un énfasis en el entorno competitivo global, incluso con respecto a China, en lugar de esperar la aparición de China como un actor más o menos responsable", dijo en un correo electrónico antes del lanzamiento del documento gubernamental Richard Fontaine, presidente del Center for a New American Security, un think tank sin fines de lucro con sede en Washington.



DESEQUILIBRIOS COMERCIALES



Trump describirá varias medidas posibles para combatir los desequilibrios comerciales, incluidas acciones para proteger la tecnología y la investigación estadounidenses de actores extranjeros y analizar más de cerca las empresas internacionales que buscan invertir en EE.UU., dijeron los funcionarios.



El presidente ha tenido que equilibrar su propensión a enfrentar a China por sus prácticas comerciales con su necesidad de apoyo de Xi en la lucha contra la amenaza nuclear de Corea del Norte. El documento identificará a China y Rusia como "potencias revisionistas" que buscan influir el statu quo, lo que representa una amenaza para los intereses de EE.UU., dijeron los funcionarios.



Al entregar un anticipo del discurso de Trump la semana pasada, McMaster dijo que Rusia y China "están socavando el orden y la estabilidad internacionales" e ignorando el estado de derecho. "La geopolítica ha regresado y vuelve con fuerza después de estas vacaciones de la historia que vimos en el llamado periodo posterior a la Guerra Fría", dijo McMaster el 12 de diciembre en un evento organizado por Policy Exchange, un grupo de investigación del Reino Unido.



NACIONES DESHONESTAS



Sobre Corea del Norte, el documento no hará referencia específica a una acción militar preventiva, dijeron los funcionarios. Pero dejará en claro que EE.UU. tiene derecho a protegerse de "naciones deshonestas" que persiguen armas de destrucción masiva. Irán posiblemente también caería en esa categoría. Rusia, dijo McMaster, ha sido pionera en la "guerra de nueva generación" que emplea "subversión, desinformación y propaganda utilizando herramientas cibernéticas que operan en múltiples dominios y que intentan dividir nuestras comunidades dentro de nuestras naciones y hacer que se enfrenten unas con otras, y tratan de crear crisis de confianza".



Trump ha buscado una relación cordial con Rusia y planteó dudas sobre las evaluaciones que muestran que el gobierno de ese país trabajó para intervenir las elecciones presidenciales de EE.UU.





*Bloomberg.