Estados Unidos no descarta diálogo directo con Corea del Norte

Estados Unidos no descarta la posibilidad de eventuales conversaciones directas con Corea del Norte, dijo el subsecretario de Estado John J. Sullivan, horas después de que Pyongyang advirtiera que una guerra nuclear podría estallar en cualquier momento.



China ha instado desde hace tiempo por discusiones entre los adversarios, pero Washington y su aliado Japón se han mostrado reacios a sentarse a la mesa mientras Pyongyang sigue buscando desarrollar un misil nuclear capaz de alcanzar el territorio continental estadounidense.



"Eventualmente, no descartamos la posibilidad de unas conversaciones directas", dijo Sullivan en Tokio después de unas discusiones con su homólogo japonés. "Nuestro enfoque es la diplomacia para resolver este problema que presenta la República Popular Democrática de Corea (Rpdc – como también se conoce a Corea del Norte). Sin embargo, debemos estar preparados para lo peor con nuestros aliados, Japón y Corea del Sur y otros lugares, si la diplomacia falla", agregó.



Las tensiones se dispararon tras una serie de pruebas de misiles por parte de Corea del Norte e intercambios de palabras cada vez más belicosos entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un. Folletos que habrían llegado desde Corea del Norte y donde se describe a Trump como un "perro loco" aparecieron en el centro de Seúl en los últimos días, agregando un elemento inusualmente personal a la propaganda norcoreana.



"La situación en la Península Coreana, donde la atención del mundo entero está enfocada, ha llegado a un punto donde una guerra nuclear puede estallar en cualquier momento", dijo el embajador adjunto de Corea del Norte, Kim In Ryong, ante un comité de la Asamblea General de la ONU el lunes.



La prensa estatal norcoreana dijo que los "esfuerzos desesperados" de los aliados para bloquear el avance de su país es una muestra de que Pyongyang debe seguir con su programa nuclear "hasta el final". Al ser consultado sobre las advertencias de una guerra nuclear de Corea del Norte, el portavoz de la cancillería china, Lu Kang, dijo que una situación así no está en el interés de ninguna de las partes. "China todavía espera que todas las partes, en esta situación en la que las cosas en la península de Corea son altamente complejas y sensibles, deben controlarse y hacer más para aliviar las tensiones en la región", sostuvo Lu.



*Reuters