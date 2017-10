Eurogrupo no debatirá situación en Cataluña

En medio de la inquietud económica por la situación en Cataluña, después de que numerosas empresas hayan trasladado sus sedes a otros puntos de España, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, se unirán mañana en Luxemburgo.



(Lea: Bancos y empresas huyen de Cataluña)

Diversas fuentes europeas insisten en que el asunto no se abordará oficialmente, pese a que el encuentro tiene lugar en la víspera de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, comparezca en el Parlamento regional para debatir sobre una declaración unilateral de independencia.



(Lea: La fuerza no es la respuesta en Cataluña)



"No es un tema que se discuta en el Eurogrupo", dice un alto cargo europeo, que remite al mensaje lanzado por el ministro español de Economía, Luis De Guindos, quien en los últimos días ha defendido la fortaleza de la economía española y la solvencia de los bancos catalanes.



Desde el Ministerio de Economía insisten en que no hay un "impacto económico material" que justifique un debate en el Eurogrupo, y la Comisión Europea (CE) ha precisado que no está analizando el posible efecto económico del contencioso.



Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el pasado viernes de que una "prolongada incertidumbre" en Cataluña "podría pesar sobre la confianza y las decisiones de inversión" en España.



El banco Sabadell y Caixabank decidieron esta semana trasladar su sede social a Alicante y Valencia, respectivamente, para tranquilizar a sus clientes. También se trasladarán la multinacional Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona, la biotecnológica Oryzon, la textil Dogi, la tecnológica Eurona, el banco de inversión Mediolanum, la empresa de reprografía Service Point, o la de gasolineras Ballenoil, entre otras.



En la agenda de los ministros europeos destaca el debate sobre el futuro del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el fondo de rescate permanente de la eurozona, sobre el que la Comisión presentará una propuesta el próximo 6 de diciembre.



La discusión gira en torno a si el Mede debería transformarse en un Fondo Monetario Europeo, si debería tener más influencia en el diseño de las condiciones de los rescates, si podría encargarse del futuro cortafuegos para el Fondo Único de Resolución bancaria, y si es aconsejable que siga siendo un órgano intergubernamental. Los ministros tratarán también la última misión de supervisión del rescate a Portugal y debatirán sobre cómo financiar las reducciones en los impuestos a la renta.



Asimismo, abordarán la evolución de los tipos de cambio, un tema tradicional de cara a preparar las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero que llega en un momento de apreciación del euro y en vísperas de que el Banco Central Europeo decida a finales de mes si continúa con sus estímulos monetarios pese a esta tendencia.



Este Eurogrupo será el último para el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que pasará a presidir el Bundestag (cámara baja) tras ocho años al frente de esta cartera. "Será una pena que alguien con una mente tan clara y analítica deje el grupo", dice un alto cargo europeo, que señala que se hará un "significativo homenaje" al alemán, actor clave en la política económica europea frente a la crisis.