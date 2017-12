Europa tiene intenciones de regular el bitcóin

Los gobiernos europeos están presionando para que se regule el bitcóin a medida que crece la alarma de que la moneda digital más popular del mundo está siendo utilizada por lavadores de dinero, narcotraficantes y terroristas.



El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que pedirá a sus homólogos del Grupo de 20 países (cuya presidencia le corresponde a Argentina el año próximo) que consideren la regulación conjunta del bitcóin.



Sus preocupaciones son compartidas por el gobierno italiano, que estaría abierto a discutir la regulación, de acuerdo con un funcionario del gobierno en Roma que pidió no ser identificado ya que la medida aun no es política.



El Reino Unido también respalda las medidas de la Unión Europea para introducir nuevas reglas que se apliquen al bitcóin. "No me gusta; puede ocultar actividades como el tráfico de drogas y terrorismo ", dijo Le Maire en el canal de televisión LCI, y agregó que también está preocupado por los ahorrantes. "Existe un riesgo especulativo evidente, tenemos que analizarlo, estudiarlo", señaló.



La propuesta de Le Maire se produjo cuando la criptomoneda dio un paso más hacia la aceptabilidad con el lanzamiento el domingo por la noche de la transacción de futuros en la sede de CME Group Inc.



Ello ocurre una semana después de que el rival de Chicago, Cboe Global Markets Inc., introdujera derivados similares sobre la volátil criptomoneda que se creó luego de la crisis financiera de 2008 como una alternativa a las monedas emitidas por el gobierno y los bancos. El bitcóin se acercaba el lunes a un nuevo récord de US$20.000.



Francia no es el único que busca regular una moneda que se está adentrando en el mundo financiero convencional. El ministro de Finanzas italiano, Pier Carlo Padoan, estaría listo para discutir la propuesta de Le Maire, según el funcionario en Roma, que indicó que el ministerio aun no había recibido ninguna solicitud de Paris.



La UE está trabajando en nuevas reglas para las criptomonedas. Stephen Barclay, secretario de Economía del Tesoro del Reino Unido, dijo a los legisladores el 3 de noviembre que el gobierno está negociando con socios de la UE para "llevar a las plataformas virtuales de intercambio de divisas y a los proveedores de carteras de custodia regulaciones antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo".



Las actividades de las firmas serian supervisadas por las autoridades nacionales, indico Barclay, y agrego que esperaba que las conversaciones concluyeran a nivel de la Unión Europea este ano o a principios de 2018.



Para el gobierno británico, las monedas digitales "se pueden usar para habilitar y facilitar el cibercrimen", según una nota del Tesoro. "Existe poca evidencia actual de que se usen para lavar dinero, aunque se espera que este riesgo crezca", sostuvo el Tesoro. "Es por eso que estas regulaciones ayudarán".



Dos premios Nobel de economía denunciaron a la bitcóin el mes pasado. Joseph Stiglitz dijo que debería prohibirse y que no cumple "ninguna función socialmente útil". Robert J. Shiller señaló que la atracción de la moneda era una narración similar a una "película de misterio" que atrae a personas que quieren burlar al sistema.