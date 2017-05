Excrementos, la nueva arma de los manifestantes opositores venezolanos

Jóvenes manifestantes prepararon bombas de excremento, que llaman 'puputov', para lanzar este miércoles a las fuerzas de seguridad, su nueva arma en las marchas contra el presidente Nicolás Maduro que dejan 38 muertos en 40 días.



"No es lo mismo que el gobierno arremeta contra nosotros arbitrariamente a que busquemos la manera de cómo protestar, de hacerlos sentir que necesitamos un cambio de gobierno", declaró un joven que llevaba el rostro oculto con un pañuelo blanco y una máscara de buceo.



Un grupo de jóvenes sacaba los frascos con excremento de bolsas y mochilas cuando se disponían a salir unos 3.000 manifestantes de la Plaza Altamira, en el este de Caracas, bastión opositor, rumbo a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el centro de la capital.



'Tápense la cara', grita uno de ellos al resto del grupo, que también alistan frascos con pintura blanca que sumarán a las piedras y cócteles molotov con los que usualmente responden a las fuerzas de seguridad.



Algunos jóvenes explicaron que decidieron usar esta nueva táctica ante el aumento de la "represión" de la policía y los militares, que han dispersado las protestas que iniciaron el 1 de abril con ráfagas de bombas lacrimógenas desde camiones blindados. Uno de los manifestantes levanta un dibujo del rostro del presidente sobre excremento.



Los cocteles 'puputov' fueron usados el pasado fin de semana en una protesta en Los Teques, en las afueras de Caracas, tras lo cual esa modalidad se hizo viral en las redes sociales. "Quieren aferrarse al poder y seguir robando, por eso hay que seguir en la calle. La gente se está muriendo de hambre. No soy un burgués, vivo en un barrio (humilde) de Caracas", declaró Daniel Ramos, fisioterapeuta de 38 años, quien lleva una bandera venezolana atada al cuello.



Aunque las fuerzas de seguridad hasta ahora han impedido con bombas lacrimógenas llegar al centro de la capital, los opositores se concentran ya en distintos puntos para exigir elecciones generales y rechazar la convocatoria de Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente "popular".



Contingentes policiales y militares ya están apostados en sitios estratégicos de la ciudad, en tanto que en el centro seguidores de Maduro se manifiestan en defensa de la Constituyente.



CIFRA DE MUERTOS LLEGÓ A 38



Un joven de 27 años murió este miércoles durante una multitudinaria manifestación opositora en el este de Caracas, con lo que suman 38 los fallecidos en 40 días de protestas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.



"Murió joven Miguel Castillo (27) durante manifestación en Las Mercedes", anunció el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, sin precisar cuál fue la causa de la muerte. Indignado, un grupo de manifestantes acudió a la clínica de Las Mercedes, donde fue llevado el joven tras ser herido mortalmente. "Nos están matando, así sean niños, ancianas, jóvenes. Nos están matando. íCoño!", gritaba un joven. "¿Hasta cuándo?, hoy es un chamo de 27 años", manifestó una mujer.



Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta -al que pertenece Las Mercedes-, aseguró que el joven murió "por herida intercostal", aunque no precisó el tipo de artefacto que la provocó.