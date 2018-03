Facebook crea página central para seguridad y privacidad

Facebook dijo que hará que sea más sencillo para los usuarios cambiar su configuración de privacidad y eliminar los datos que ya compartieron con la empresa de redes sociales.



El anuncio es parte de los esfuerzos de Facebook para responder a la tormenta de críticas que ha surgido a raíz de las revelaciones de que la consultora política Cambridge Analytica accedió a los datos de 50 millones de personas sin su autorización.



El máximo ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, planea declarar ante al Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas, y la compañía retrasó la presentación de un nuevo altavoz inteligente, para reevaluar la forma en que usa los datos de los usuarios, de acuerdo con personas cercanas a la situación.



Las acciones del gigante de las redes sociales han caído un 18 por ciento desde que se conoció la noticia sobre Cambridge Analytica a principios de este mes. La mayoría de las actualizaciones de la página de seguridad han estado en proceso por algún tiempo, indicaron el miércoles en un comunicado la directora de privacidad de Facebook, Erin Egan, y la asesora general adjunta, Ashlie Beringer, "pero los eventos de los últimos días subrayan su importancia".



El nuevo sistema permitirá a los usuarios acceder a la configuración desde un solo lugar en vez de tener que ir a unas 20 pantallas diferentes.



Facebook ha producido múltiples iteraciones a sus páginas de configuración de privacidad a lo largo de los años, a menudo en respuesta a las críticas de que el sistema es demasiado complicado para que la mayoría de las personas comprenda que son y que no compartan sus datos.



Desde la nueva página de configuración, las personas podrán eliminar cosas específicas que hayan compartido o a las que hayan dado "me gusta" en el pasado, lo que impedirá que los anunciantes tengan acceso a esa información.



Los usuarios aun no podrán eliminar los datos que habían proporcionado previamente a aplicaciones de terceros en la plataforma, incluso si fueron utilizados por motivos distintos a los que los usuarios aceptaron.



Esa información, extraída durante años de los usuarios de Facebook que otorgan libremente acceso a su información a aplicaciones como juegos y pruebas de personalidad, en gran medida todavía está almacenada fuera del alcance de Facebook por los particulares y las empresas que desarrollaron esas aplicaciones.