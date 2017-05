Fiscalía venezolana denuncia exceso de fuerza de la Guardia Nacional contra manifestantes

Este miércoles la a fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció la "excesiva represión" de las fuerzas de seguridad del Estado durante la ola de protestas que se presenta en el vecino país hace casi dos meses.



Ortega, quien se desmarcó del Gobierno socialista de Nicolás Maduro desde que iniciaron las manifestaciones en su contra, precisó que unas 500 personas fueron heridas por policías o militares.



"Más de la mitad de las personas han sido lesionadas producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado", señaló.



El miércoles, en las principales ciudades de Venezuela, miles de opositores se manifestaron contra de lo que consideran una "dictadura" que no quiere medirse en las urnas, apresa a los disidentes y prohíbe el ingreso de ayuda humanitaria para sosegar la escasez de medicinas.



Ortega criticó el uso excesivo de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado que, en jornadas previas, han bloqueado el paso de los manifestantes con camiones hidrantes y bombas lacrimógenas generando fuertes enfrentamientos y ha dejado un saldo de 55 muertos.



La abogada también dio a conocer que en su despacho imputó a 19 uniformados por la presunta comisión de delitos como homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad, entre otros.



Finalmente reiteró que la fiscalía ve con preocupación los casos de civiles que en medio del revuelo político, han sido detenidos y procesados en cortes militares, puesto que viola fundamentos constitucionales y de derechos humanos.



MUERTO POR DISPARO DE LACRIMÓGENA



Luego de varias semanas de investigación, la fiscal reveló que expertos forenses determinaron que el joven Juan Pernalete murió en medio de una manifestación en Caracas luego de recibir un impacto de una bomba lacrimógena en el pecho que fue lanzada por un guardia nacional, y no como lo había asegurado el Gobierno, por un disparo de una pistola para matar ganado.



La fiscal mostró a los periodistas una bomba lacrimógena similar a la que asesinó al joven, e hizo un llamado para “el desarme de la población”, mencionando que los grupos armados gubernamentales, que rondan las protestas y que son conocidos como “colectivos” , han sido acusados de robar incluso a periodistas.



"Los actores políticos en disputa deben disminuir su arenga al desconocimiento del contrario y rechazar sus expresiones de odio hacia el otro porque la consecuencia será una espiral de violencia política y represión que no disminuirá", concluyó Ortega.