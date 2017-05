Los precios del petróleo se desploman más de 4%

El petróleo cayó este jueves a su menor valor del año en medio de la desconfianza sobre la reducción de la oferta que impera en el mercado desde hace semanas.



El barril de 'light sweet crude' (WTI), referencia estadounidense del crudo, bajó 2,30 dólares, 4,80%, a 45,52 en los contratos a junio transados en Nueva York. Ese precio de cierre es el menor desde noviembre. En Londres el barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio cayó, 4,70%, 2,41 dólares a 48,38; también su menor valor de lo que va del año.



"El mercado realmente se derrumba", dijo Gene McGillian, de Tradition Energy. Agregó que los inversores mantendrán bajos los precios en tanto no haya anuncios sobre la baja de la producción.



La caída del oro negro iniciada a fines de abril se aceleró por la impaciencia de los inversores por la extensión del acuerdo de reducción de la oferta que la Opep y otros grandes productores comenzaron aplicar en enero hasta mediados de año.



"Los precios están vulnerables a corto plazo porque no hay confirmación de que esa rebaja de la producción sea extendida", dijo Tim Evans, de Citi. "Sin embargo se puede confiar en que un acuerdo sea alcanzado a tiempo en la cumbre de la Opep el 25 de mayo", matizó Evans para quien esta caída de precios es episódica y da oportunidades para comprar a buen precio.



No obstante el mercado está inquieto porque no advierte resultados concretos del pacto de reducción de la producción. "Tras cuatro meses de aplicación de esos acuerdos, no se ha visto ninguna mejora en el nivel de las reservas mundiales", dijo McGillian.