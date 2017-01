Activistas que protestan contra la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos chocaron el viernes con la policía en Washington, luego de intentar bloquear el ingreso de seguidores del magnate inmobiliario a la ceremonia.



Se prevé que unas 900.000 personas se congreguen en el centro de Washington, incluyendo el Explanada Nacional frente al Capitolio, donde el empresario de Nueva York y ex estrella de televisión tomará posesión, y en la ruta de su desfile a lo largo de la Avenida Pensilvania hasta la Casa Blanca.



Las marchas de protesta organizadas por un grupo llamado Disrupt J20 unieron sus brazos en uno de las decenas de puntos de seguridad que llevan al mayor espacio público para observar la ceremonia y varios fueron empujados por la policía que utilizaba cascos y uniformes antidisturbios.



El organizador Alli McCracken, de 28 años, dijo que Disrupt J20 esperaba bloquear el punto de seguridad como señal de su malestar por comentarios de Trump sobre las mujeres, la inmigración ilegal y los musulmanes.



"Tenemos muchísima gente de diversas posiciones que están en contra del imperialismo estadounidense y sentimos que Trump continuará con ese legado", dijo McCracken en una mañana gris donde amenazaba la lluvia.



Una de las mayores protestas prevista contra el republicano el viernes es organizada por la Coalición ANSWER, un grupo liberal de base amplia que busca reunir a miles de personas en el Memorial Naval, junto a la ruta que seguirá el desfile.



"Este es el Día Uno, decimos, de una era más grande de resistencia, y creemos que vamos a enviar un mensaje muy poderoso a Trump y al Gobierno", dijo Ben Becker, de 33 años, uno de los organizadores del grupo.



Los partidarios Trump también inundaron la capital, muchos con sus gorras de béisbol con su lema de su campaña "Devolvamos la grandeza a Estados Unidos".



Una de ellas, Kathy Williams, de 54 años, una enfermera de la Administración de Hospicio a los Veteranos en Cleveland, dijo que se despertó cerca de las 4 de la mañana para asistir a la asunción de Trump, quien debe jurar su cargo como cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos alrededor del mediodía.



"Dios recupera nuestro país porque Donald Trump pondrá a Dios de nuevo en nuestro país y permitirá que los cristianos sean de nuevo iguales a todos, por eso voté por Trump", dijo Williams. Cerca de 30 grupos obtuvieron permisos para protestas que se estima que congregarán a unas 270.000 personas el viernes y el sábado, mucho más de lo que se ha visto en otros recientes actos de toma de posesión presidencial.



Es probable que la mayor protesta sea la Marcha de las Mujeres el sábado en Washington, donde se espera que asistan unas 200.000 personas. El Servicio Secreto, la policía de Washington y otros cuerpos de la ley planean desplegar unos 28.000 oficiales para asegurar un área de casi ocho kilómetros en el centro de Washington. Jackson Rouse, un estudiante de secundaria de 18 años del noreste de Arkansas que faltó a clases para asistir a la asunción junto a su padre, expresó su preocupación porque decenas de congresistas demócratas planeaban no asistir a la toma de posesión en protesta.



"Creo que venció limpiamente y fue una elección justa", dijo Rouse. "Me encanta Trump. Espero cambios y espero que haga todo lo que dijo que iba a hacer", agregó.



Reuters