Fujimori pide perdón y agradece indulto concedido por Kuczynski

El exmandatario peruano Alberto Fujimori pidió "perdón" por haber "defraudado" a una parte de sus compatriotas durante la década en la que gobernó al Perú (1990-2000) y agradeció el indulto humanitario que le otorgó el domingo el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.



"Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", dijo el expresidente en un mensaje grabado en vídeo en la clínica donde permanece internado desde el viernes pasado.



El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que acaba de evitar su destitución, vive una nueva crisis ante la renuncia de congresistas afines y protestas populares, tras el indulto concedido a Fujimori, que cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad.



Las reacciones al indulto a Fujimori mostraron a un Perú polarizado, dividido entre los simpatizantes del fujimorismo y la indignación de sus detractores, desde cuyas filas se planea impugnar la medida ante tribunales internacionales.



"Lo sucedido no garantiza estabilidad, estamos avanzando hacia una nueva inestabilidad", dijo el analista Mirko Lauer.



El contexto de la decisión de Kuczynski, tres días después de evitar ser destituido por el Congreso acusado de mentir por no revelar asesorías a la empresa constructora brasileña Odebrecht, alimentó la furia del antifujimorismo.



El fracaso de la moción para destituir a Kuczynski el jueves pasado en el Congreso puso de relieve los desencuentros entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori.



Kenji Fujimori desobedeció la orden del partido que lidera su hermana y no votó por la destitución, sino que se abstuvo. Lo apoyaron otros nueve legisladores, lo que hizo fracasar la moción contra Kuczynski.



"Es evidente que ha habido un canje de vacancia presidencial (destitución) por indulto", subrayó Lauer. Esa percepción es la que encendió las protestas por el indulto a Fujimori. La primera demostración masiva se vio cuando al menos unas cinco mil personas marcharon en Lima en rechazo al indulto y exigiendo la salida de Kuczynski.



"íFuera, fuera PPK!, íFuera, fuera PPK!" corearon los manifestantes. La policía antimotines empleó sus bastones y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la nutrida marcha y evitar que se dirigiera hacia la clínica donde se encuentra hospitalizado Fujimori.





*Con información de EFE y AFP.