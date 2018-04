Furia de Trump hunde a la acción de Amazon y a Wall Street

A las 12:30 de la tarde hora colombiana, Wall Street sufría un fuerte retroceso debido a la caída de precio de las acciones de las grandes tecnológicas.



El titulo de Amazon perdía 5,13 % para cotizarse a 1.373 dólares, mientras que Facebook volvía a anotarse grandes pérdidas al caer 2,98 % y Google 3,06 %.

Esto llevaba a que los principales indicadores de la bolsa de Nueva York encabezados por el Dow Jones se dejaran 2,51 % a media jornada, el S&P 500 perdiera 2,69 % y el tecnológico Nasdaq bajara 2,99 %.



La líder mundial de comercio electrónico sufrió una serie de ataques por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump desde el jueves pasado cuando la acusó de no pagar impuestos y hacer quebrar a miles de comercios minoristas en Estados Unidos.



En su ultimo tuit de este lunes, Trump dijo "Solo tontos, o peor, están diciendo que nuestra Oficina Postal que pierde dinero, gana dinero con Amazon. ELLOS PIERDEN UNA FORTUNA, y esto cambiará. También, nuestros minoristas que pagan todos sus impuestos están cerrando tiendas en todo el país....no es un campo de juego parejo".



El sábado, en un par de mensajes en Twitter, Trump atacó a Amazon por segunda vez en tres días, diciendo que "!debe pagar costos reales (e impuestos)!" El presidente también afirmó, citando informes que no especificó, que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) "perderá 1,50 dólares en promedio por cada paquete de

Amazon", y agrego que la "este fraude a la Oficina Postal debe parar".



Amazon ha dicho que el servicio de correos, que sufre problemas financieros que se remontan a años, gana dinero con sus paquetes porque la mayor parte del procesamiento lo realiza la propia compañía.



Amazon perdió 53.000 millones de dólares en valor de mercado el miércoles después de que Axios informó que el presidente está "obsesionado" con regular el gigante del comercio electrónico, cuyo fundador y director ejecutivo, Jeff Bezos, también es dueño del periódico Washington Post.



Las pérdidas se redujeron el jueves, el último día de una semana abreviada de negociaciones, pese a que Trump tuiteó que Amazon estaba usando el servicio postal como "chico repartidor".



La portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters dijo el jueves que aunque el presidente estaba disgustado con el gigante del comercio electrónico, y en particular en los casos en que terceros que venden en el sitio no cobraban impuestos a las ventas, "en este momento" no existían acciones administrativas planificadas contra Amazon.



Aun así, Brad Parscale, quien maneja la campana presidencial de Trump para 2020, insinuó en un tuit la noche del jueves que la administración puede tomar medidas para aumentar los costos postales de Amazon, que se negocian con el Servicio Postal. "Una vez que el mercado se dé cuenta que un solo cambio de ley al @usps aplastará la ganancia de @amazon, veremos", escribio Parscale. "Dudo que el @washingtonpost alguna vez informe la verdad sobre el subsidio gubernamental de @Amazon".



Amazon.com y el Washington Post han sido frecuentes chivos expiatorios para Trump. En julio, el presidente preguntó si el periódico estaba "siendo utilizado como arma de cabildeo" para evitar que el Congreso investigara las prácticas comerciales de

Amazon. El sábado hizo eco de ese comentario al llamar al Washington Post "fallido" y decir que lo "usan como 'cabildero' y debería REGISTRARSE".



Trump pasó el fin de semana de Pascua en su resort ubicado en Palm Beach, Florida, y llego el sábado temprano al Trump International Golf Club, justo después de que se publicaron los tuits. También criticó a Amazon en Twitter durante sus vacaciones de invierno en Mar-a-Lago, cuando dijo en diciembre que el servicio postal "debería cobrar MUCHO MÁS".



Amazon usa regularmente el Servicio Postal para completar lo que se llama la "ultima milla" del envío, y diariamente los carteros entregan paquetes en alrededor de 150 millones de hogares y empresas. Cuenta con una red de más de 20 "centros de clasificación" donde los paquetes se clasifican por código postal, se apilan en contenedores y se envían a las oficinas de correos para el tramo final de la entrega.



Si bien no se conocen todos los detalles del acuerdo entre Amazon y el Servicio Postal de Estados Unidos -el envío de correspondencia es operado de manera independiente y los acuerdos con los minoristas son confidenciales-,



David Vernon, de Bernstein Research, que analiza la industria de envíos, estimó en 2015 que el Servicio Postal manejó el 40 por ciento del volumen de Amazon el año anterior. Calculó en ese tiempo que Amazon pagaba el servicio postal 2 dólares por paquete, aproximadamente la mitad de lo que pagaría United Parcel Service Inc. y FedEx Corp.



Un aumento repentino en las tarifas postales costaría a Amazon 2.600 millones de dólares al año, según un informe de Citigroup de abril de 2017. Ese informe predijo que UPS y FedEx también aumentarían las tarifas en respuesta a un aumento en el servicio postal.



Citigroup tambien dijo que el "verdadero" costo de envío de paquetes para el Servicio Postal es aproximadamente un 50 por ciento más alto que las tarifas actuales, lo que lleva a algunos redactores periodísticos a concluir que Amazon está recibiendo el tipo de subsidio que mencionó Trump en su tuit del jueves.



Pero las perdidas del servicio postal tienen poco que ver con Amazon y más que ver con sus grandes obligaciones de salud y el uso decreciente del correo de primera clase. La oficina de correos cobra uno de los precios de estampillas más bajos del mundo. "La Comisión de Regulación Postal siempre ha encontrado que los contratos de Amazon con el USPS son rentables", dijo la compañía en un comunicado.



Amazon ha invertido cientos de millones de dólares en una red de mas de 20 instalaciones de clasificación de paquetes que se inyectan directamente a la red de última milla del USPS, evitando la mayor parte de la red del USPS. Esta inversión dio como resultado procesos más eficientes, así como miles de puestos de trabajo y beneficios económicos relacionados en las comunidades locales.