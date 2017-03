‘La gente es más solidaria con México que los gobiernos’: Gabriela Frías

Gabriela Frías es la presentadora titular del programa Portafolio Global, el programa de la cadena CNN que de lunes a viernes busca abrir las puertas hacia el entendimiento del éxito o el fracaso de los negocios, la política, la economía.



La periodista mexicana estuvo en Colombia esta semana, e intervino en el encuentro de “Fuerza en Movimiento”, un programa que busca destacar los proyectos de emprendimiento en América Latina, y que se reunió en Bogotá para hablar sobre “Soluciones urbanas”.



Asegura que ciudades como Bogotá tienen grandes desafíos en movilidad, contaminación y aprovechamiento de espacios y lugares verdes. “La idea es evaluar proyectos novedosos de ciudades vivibles, inteligentes, amigables, con calidad de vida y haga el máximo uso del tiempo.



Gabriela Frías habló con Portafolio, sobre diversos temas.



¿El hecho de trabajar en un medio que ha sido vetado por el presidente de EE. UU. le ha generado incomodidad a la hora de desempeñar el oficio?



No. Pero sí me genera un sentido de responsabilidad mucho mayor. Los periodistas estamos viviendo una época desafiante, pero a quien le gusta lo que hace entiende que este desafío consiste en colocar la verdad por delante, con hechos y con cifras. Tenemos que redoblar este sentido de responsabilidad.



Cómo periodista mexicana ¿siente que los demás países latinos han sido lo suficientemente solidarios con México, en el impasse con Trump?



Yo creo que los países y los gobiernos están a la espera de ver qué se concreta. En la última reunión de los miembros de la Alianza del Pacífico, que también son miembros del TPP, hubo una expresión clara de solidaridad con México.



Los mexicanos tenemos una sobredependencia de Estados Unidos, especialmente en exportaciones (el 80% van a ese país), y además somos el principal comprador de productos agropecuarios estadounidenses. Siento que hay un frente de apoyo a México muy importante de parte de la gente, aunque no necesariamente de los gobernantes.



¿Cómo se imagina la economía de Estados Unidos en cuatro años?



No me la imagino. Hay que esperar a ver qué pasa con los republicanos que votaron por Trump. Creo que la confianza y la credibilidad son muy importantes, y cuando la sensación de desconfianza crece eso es muy peligroso. Los latinoamericanos sí que sabemos de ese tema de pérdida de confianza en los gobernantes.



¿Cuál ha sido la reacción de las audiencias de CNN en esta coyunturas que la cadena CNN vive con el presidente Trump?

​

La gente sabe que estamos haciendo nuestro trabajo. Un medio con la reputación de CNN y otros medios creemos en que las democracias sanas requieren de una prensa libre. Nuestra responsabilidad es con la audiencia y a eso es que nos dedicamos.



¿En los tiempos actuales, qué es lo que más les interesa a las audiencias?



Yo creo que eso pasa por indicar a quién le estamos sirviendo. Cuál es el tipo de información que estamos generando. Nosotros somos un medio global y al final del día el objetivo es informar a la gente sobre lo que pasa en todos los lugares.



¿Es difícil hablarle de la economía a la gente?



En el mundo hay tantas cosas que contar que no veo tan complejo nuestro oficio. Aunque toque repetir muchas cosas para poder que más gente entienda el mensaje económico, no podemos dejar de hacerlo. La gente espera que los medios les hablemos de las cosas que pueden pasar, basados en aquello de que “sobre aviso no hay engaño”. Te digo que el día que me canse o crea que me volví repetitiva tomaré un avión, regreso a México y me dedico a otra cosa.



¿Cuál es su opinión respecto a las redes sociales? ¿Han perdido credibilidad?



Las redes sociales han tenido cosas buenas, como servir de canal para movimientos como el de “La primavera árabe”. Pero los mensajes que se dedican a propagar mentiras son preocupantes. Los periodistas tenemos la responsabilidad de no caer en la trampa de creer todo lo que allí se dice.



La confianza en Trump está cayendo



Los candidatos ofrecen más de lo que realmente hacen. A los gobernantes no hay que ponerles atención por lo que dicen sino por lo que hacen. Es claro que en el caso del Trump, el ánimo de los inversionistas ha comenzado a reducirse. Las Bolsas han ido perdiendo la confianza y eso se ha reflejado en la caída de la valorización de las acciones. La euforia que se vivió en el comienzo de su Gobierno tiene un límite, que ha comenzado a verse en los inversionistas.