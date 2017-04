Venezuela aumenta represión contra la oposición, inhabilita a Capriles a cargos públicos por 15 años

Henrique Capriles, una de las figuras emblemáticas de la oposición venezolana, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, lo que le impediría ser nuevamente candidato a la presidencia de Venezuela en 2018.



"Aquí el único que está inhabilitado en este país es (el mandatario) Nicolás Maduro. Métanse su inhabilitación por donde no les da el sol", desafió Capriles tras divulgar el fallo de la Contraloría, la entidad que fiscaliza a los funcionarios públicos. "Si la dictadura chilla, es señal de que estamos cabalgando, que estamos avanzando", añadió el gobernador del estado Miranda (norte) en rueda de prensa.



Lea: (Aumenta tensión y violencia en las calles de Venezuela).



El contralor, Manuel Galindo, "le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince años, contado a partir de la fecha de ejecución de la citada resolución", señala el dictamen.



La sanción responde a "irregularidades administrativas" durante la gestión de Capriles entre 2011 y 2013 como gobernador de Miranda, cargo al que llegó en 2008. El dirigente, que perdió las elecciones de 2013 ante Maduro por estrecho margen, anunció su inhabilitación más temprano en Twitter, aunque sin precisar los alcances. "TODO forma parte del paquete del AUTOGOLPE", escribió. "El único INHABILITADO en este país eres tú @nicolasmaduro Tú y la narco corrupta cúpula que te acompaña!", siguió en referencia al presidente.



Lea: (En fuertes disturbios terminó manifestación de opositores en Venezuela).



Capriles, un abogado de 44 años, ha tenido un papel protagónico en las protestas opositoras de esta semana contra el gobierno. El jueves llamó a desviar una marcha hacia el centro de Caracas, donde se concentran los poderes públicos y bastión del chavismo. La movilización fue frenada por militares, desatándose enfrentamientos que dejaron una veintena de heridos y 30 detenidos. Un joven manifestante murió más tarde de un balazo que le propinó supuestamente un policía.



Varios dirigentes opositores salieron en apoyo a Capriles, también a través de la red social. "La inhabilitación a @hcapriles tiene un solo objetivo: la dictadura quiere elegir su oposición. Nos vamos a dejar? Pues no. Mañana [por sábado] seguimos!", dijo el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. La oposición ya había convocado una manifestación para este sábado, la cuarta desde el sábado último.



Lea: (Nueve personas heridas en Caracas por disturbios).



ABANDONAR EL GOBIERNO



La inhabilitación puede ser apelada ante la propia Contraloría en los siguientes 15 días o ante el máximo tribunal del país en un lapso de seis meses. La oposición acusa a ambas instituciones de servir a Maduro.



Agotadas las instancias, Capriles deberá dejar el cargo de gobernador si se confirma la sanción. "Soy y seguiré siendo su gobernador mientras el pueblo de Miranda no elija uno nuevo", sostuvo.



Capriles, que también perdió las presidenciales de 2012 frente a Hugo Chávez, ya fue anunciado como precandidato de su partido Primero Justicia para las primarias en que será elegido el postulante de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para los comicios de 2018.



El jueves, Maduro lanzó fuertes críticas contra el dirigente tras la protesta. Capriles "es historia de la política venezolana. Ya se acabó políticamente, lo que le queda es pegar carrera para ver si figura en el retiro de la política venezolana", afirmó el mandatario sin referirse a posibles sanciones contra el gobernador.



El dirigente chavista Freddy Bernal también arremetió contra el gobernador, asegurando que "Capriles está buscando unos muertos para incendiar el país". "La sanción de inhabilitación impuesta supone la ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entes de la administración pública, así como la imposibilidad de ejercer funciones públicas, cualquiera que sea su naturaleza por el lapso que dure la misma", advirtió la Contraloría.