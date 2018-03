Gobierno y oposición venezolana no logran acuerdos

El Gobierno y la oposición de Venezuela no lograron un acuerdo en el diálogo que celebraban en Santo Domingo por discrepancias sobre las condiciones de las elecciones presidenciales, afirmó este miércoles el mandatario dominicano Danilo Medina, quien además advirtió que esta situación traerá "consecuencias imprevisibles".



Las conversaciones, con las que las partes buscaban dejar atrás la crisis política del país, colapsaron el martes por la noche cuando el Gobierno se retiró de la mesa tras la negativa de la oposición a aceptar la fecha sugerida para las elecciones, sostuvo Medina.



Con el congelamiento del diálogo, la oposición debe decidir si participar o no en unos comicios adelantados que la comunidad internacional desaprueba y en los que el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección.



Adicional a esto, el presidente dominicano, quien como anfitrión encabezaba la mediación, dijo que el Gobierno propuso inicialmente realizar la votación el 8 de marzo y el martes ofreció que fueran el 22 de abril, lo que fue rechazado por los representantes de la oposición, que solicitaban un retraso hasta el 10 de junio.



"El diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido", dijo Medina después de que los enviados gubernamentales abandonaran el país por la negativa opositora a firmar un documento presentado el martes por el oficialismo.



"Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer". "No sabemos a dónde puede conducir el hecho de que las partes no hayan podido llegar a un entendimiento y aun así si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene una solución y tiene consecuencias imprevisibles", agregó.



La oposición buscaba en las negociaciones que comenzaron hace semanas en República Dominicana, mediado por cancilleres de la región y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, garantías electorales para los comicios presidenciales y el envío de observadores internacionales para que controlaran el proceso.



"Esto ha sido una lucha increíble", afirmó el jefe negociador opositor Julio Borges, desde la Cancillería de República Dominicana. "Emplazamos al Gobierno a que no cometa el paso absurdo de seguir convocando acciones individuales, a elecciones unilaterales".



Ningún representante del Gobierno venezolano reaccionó de inmediato al anuncio de Medina, pero Maduro adelantó hace unos días que el Consejo Nacional Electoral fijaría esta semana la fecha de las elecciones convocadas para antes de mayo.