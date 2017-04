Google se une a la lucha contra las noticias falsas

La primera comprobación de datos llegó a Facebook Inc. Ahora llega a Google. El mayor motor de búsqueda del mundo está lanzando una nueva función que coloca etiquetas "Fact Check" (comprobación de datos) sobre fragmentos de artículos en sus resultados de noticias.



La unidad de Alphabet Inc. ya había realizado pruebas limitadas. El viernes, amplió la función a todos los anuncios en sus páginas de noticias y su enorme catálogo de búsqueda.



Es la señal más reciente de que Google está respondiendo a la creciente presión para que vigile el contenido que presenta online a raíz de las críticas de que tanto la compañía como otras empresas de Internet contribuyen a difundir desinformación.



Google no renunciará por completo a su habitual enfoque de no intervención: la empresa permite que otros hagan la comprobación de datos. Este enfoque está destinado a legitimar o cuestionar las declaraciones online, dijo Google en un blog.



Los resultados de búsqueda verificados indican el nombre de la persona o grupo que realiza la afirmación y la determinación del verificador de datos. Google trabaja con organizaciones de verificación de datos ya establecidas, como PolitiFact y Snopes, pero tambien está abriendo el sistema a editores como The Washington Post y The New York Times. En teoría, las organizaciones de medios de comunicación podrían utilizar la nueva característica para controlarse recíprocamente. O los editores podrían dar diferentes veredictos sobre la veracidad del mismo artículo.



"Estas comprobaciones de datos no son de Google y se presentan para que la gente pueda tener opiniones más informadas", dijo la tecnológica. "Se puedan presentar conclusiones diferentes, pero creemos que sigue siendo útil para la gente comprender el grado de consenso en torno de una afirmación determinada y tener una información clara para establecer que fuentes coinciden".



Si bien cualquier editor puede solicitar agregar etiquetas de comprobación de datos al contenido, los algoritmos de búsqueda de Google determinarán si aparecen en los resultados, dijo una portavoz.



La compañía proyecta reservar la etiqueta para los resultados de búsqueda sobre afirmaciones de hechos públicos accesibles antes que de opinión. Los editores pueden escribir las etiquetas que aparecen junto a los resultados.



Los ejemplos incluyen: "Verdadero", "Mayormente falso", o bien "Pants on Fire!" (!Mentiroso, cara de oso!" favorito de PolitiFact). La indignación ante la influencia de la desinformación, o las "noticias falsas", comenzó después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.



Facebook, motor líder del trafico online para los editores en Estados Unidos, recibió la peor parte de las críticas. El jueves, la compañía introdujo en su emblemática red social nuevas características diseñadas para mostrar a los usuarios como detectar noticias falsas.



Pero Google no ha sido inmune a esta mirada escudriñadora. Los críticos han señalado varios casos de artículos inexactos y engañosos que aparecían en los resultados de búsqueda.



Estos ejemplos son particularmente marcados cuando Google presenta lo que encuentra en forma de pequeños fragmentos, una prioridad para la empresa en los últimos anos. "Desde nuestra perspectiva, no tiene que darse ninguna situación en la que se distribuyan noticias falsas, por eso todos queremos mejorar en esto", dijo el máximo responsable de Google, Sondar Pichai, a BBC News poco después de las elecciones estadounidenses.