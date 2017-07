'Google hace campaña contra gobierno venezolano'

Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del chavismo, dijo este domingo durante su participación en el simulacro de votación de la Asamblea Constituyente, que Google forma parte de una campaña mediática contra la llamada revolución bolivariana y su líder, el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



(Lea: Participación en plebiscito de Venezuela supera lo esperado)



"Es una gran campaña internacional contra Venezuela. Google no acepta ni una sola campaña para la revolución bolivariana y métete en cualquier página, la que tú quieras, y consigues propaganda de la oposición, es una campaña mediática mundial contra la patria de Bolívar", aseguró Cabello.



(Lea: Periodistas no podrán hacer cobertura del plebiscito en Venezuela)



Cabello participó en un simulacro de votación de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente prevista para el 30 de julio, que redactará un nuevo ordenamiento jurídico pese al rechazo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de algunos disidentes del chavismo.



Los opositores, por su parte, realizan este domingo una consulta popular hecha al margen del Poder Electoral para rechazar el eventual cambio de Constitución.



Ante esto, Cabello remarcó que este proceso "no tiene ningún efecto jurídico, no tiene ningún efecto vinculante, no tiene ni siquiera ningún efecto práctico" y acusó a la MUD de usar este mecanismo para engañar a sus simpatizantes.



Además, desestimó los recientes pronunciamientos de la ONU, que ha llamado a la concertación entre el Gobierno y la oposición y ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas que sacuden el país desde el 1 de abril.



"Más que la ONU son facciones, grupos, y (la oposición) consiguen una declaración y la convierten en una propaganda, lo importante es quién lo apoya aquí en Venezuela, nosotros somos libres (...) la Constituyente evitará con toda seguridad que estas instituciones internacionales puedan intervenir en los asuntos internos de un país", sostuvo.